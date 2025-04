Mauvais nouvelle pour ceux qui vont acheter Indiana Jones et le Cercle Ancien en version physique sur PS5.On apprend le Blu-Ray ne contiendra que 20Go de données.Le reste étant à télécharger.On se demande bien l'intérêt d'avoir fait une version physique si c'était pour faire ça....

posted the 04/12/2025 at 08:29 PM by ouroboros4