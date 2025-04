En faite, on en sait rien si Elden Ring et son extension Shadow of the Erdtree seront présents ou non dans la cartouche Switch 2, si ? Parce que quand j'essaye de me renseigner, apparemment on saurait...

Mais concrètement on a pas l'air plus avancé qu'ça...



Et vous, vous pensez que y'a une chance que le jeu puisse profiter d'un traitement similaire à Cyberpunk 2077 (prévu lui aussi sur Switch 2 et qui rentrera le jeu de base et son extension dans une 64 GO) ?