Dans une interview accordée au Post, le président de Nintendo of America explique l'approche de « tarification variable » de l'entreprise pour ses nouveaux jeux.« Ce que vous voyez ici, c'est une tarification variable », a déclaré Bowser au Washington Post. « Nous analysons chaque jeu, en détail son développement, l'étendue et la profondeur du gameplay, si vous voulez, sa durabilité dans le temps et la répétabilité des expériences de jeu. »« Tous ces facteurs entrent en ligne de compte, et bien d'autres encore entrent en ligne de compte pour déterminer le juste prix du jeu. Je pense donc que l'on peut s'attendre à des prix variables, et nous n'avons pas encore fixé de référence. »Pour l'interview complèteEn revanche il n'a pas dit pourquoi des jeux Switch qui ont plusieurs années étaient quand même vendu aussi cher