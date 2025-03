D'après plusieurs rumeurs,, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2025, aurait été sélectionnée pour interpréter le rôle dedans le prochain filmConcernant les rumeurs sur le synopsis du film, une grande divergence par rapport aux éléments traditionnels des jeux de la saga serait à prévoir, promettant une approche totalement inédite, selon le spécialiste du cinémaVoici ce qu'il a déclaré sur son compteLe film sortira leet sera accompagné d’un gros jeu majeur durant la même année, qui marquera les 30 ans de la saga.ousont pour l'instant les plus souvent cités par les insiders.

« Le prochain film Resident Evil suit un malheureux livreur chargé de livrer un colis à un hôpital isolé, il se retrouve pris au milieu d’une épidémie et doit combattre des hordes de créatures mutantes pour survivre. »

