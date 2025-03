Je n'ai pas d'histoire, mais j'ai ce concept qui, pour moi, est aussi passionnant que ceux du premier et du deuxième jeu. Il est indépendant du reste, mais pourrait bien servir de fil conducteur pour les trois jeux. J'ai donc l'impression qu'il y aura probablement un chapitre de plus dans cette histoire.

Il ya quelques semaines, Neil Druckman avait fait une déclaration qui avait presque tué dans l'œuf l'espoir de voir un 3 ème chapitre pour The Last of Us avec cette phrase : "Ne parier pas trop sur une suite à TLOU, c'est peut être la fin de l'histoire" ce qui avait jeté un froid à tous les fans du jeu dont moi mais visiblement, Druckman a peut être tenté de noyer le poisson car voici maintenant ce qu'il annonce.Évidemment, cette phrase redonne espoir à voir un jour un 3 ème épisode, mais il faudra prendre son mal en patience, ce n'est pas la priorité de Druckman pour le moment occupé avec le jeu de science fiction The Heretic Prophet et qui n'est pas censé sortir avant 2027. Bref, si Last of Us 3 il ya, ça sera probablement sur la PS6.