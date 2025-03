-Le personnage principal sera un explorateur du temps.



-Des extraterrestres pourraient être présents dans le jeu.



-Les créatures du jeu seront appelées les Orphelins et représentent ce qu'il reste de l'humanité.



-Les Orphelins pourront prendre plusieurs formes différentes grâce à différents stades de mutations.



-Il n'y aura pas que des armes à feu, un système de combat au corps à corps sera présent et pourra sauver le joueur à plusieurs reprises durant l'aventure.



-Tout comme le film culte The Thing, le lance-flammes sera l'une des meilleures armes du jeu contre les Orphelins.



-Un système de démembrement tactique corporel à la manière de Dead Space sera vital pour le joueur.



-Le jeu s'inspire des récents Resident Evil au niveau gameplay et sur le déroulement de l'action, mais pas seulement...



-Dark Souls sera également une source d'inspiration pour le studio. En effet, le jeu se voudra très difficile dès le début, et les Boss seront très coriaces.













-Une autre partie du studio travaillerait sur le projet H, qui n'est autre que le remake de Silent Hill 3.



-Konami souhaite développer davantage de jeux Silent Hill suite à l'explosion des ventes de la série Resident Evil (9 millions d'exemplaires pour le moins bien vendu...), non pas dans l'optique de chercher une concurrence, mais plutôt pour proposer une alternative à la série de Capcom. D'autres remakes et nouveaux jeux sur l'univers de Silent Hill pourraient voir le jour, au-delà du possible remake du troisième épisode de la saga.



-Suite au succès du remake du deuxième épisode (2 millions d'exemplaires à ce jour). Silent Hill 3 Remake pourrait être une exclusivité console PlayStation définitive ou temporaire.











Voici quelques informations récentes concernant Cronos: The New Dawn en attendant la vraie présentation du jeu (c'était beaucoup trop court hier...).Concernant les rumeurs sur le deuxième projet du studio et la licence Silent Hill :