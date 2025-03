Ce titre d'article...Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais hier soir, une session de 83 joueurs sur 100 s'est transformée en véritable camp de mendiants sur Monster Hunter Wilds.Comme beaucoup, je me suis lancé dans la quête des couronnes sur tous les monstres, et cela m'a un peu frustré vers la fin, quand il ne me restait plus qu'une quinzaine à obtenir.La session était étonnamment silencieuse malgré le nombre de joueurs, et j'ai commencé à mendier (en spam) une petite couronne d'un monstre EndGame d'une rareté extrême. Contre toute attente, j'ai obtenu ce que je voulais en moins de 15 minutes, puis il y a eu un effet domino avec les autres joueurs. En seulement 4 heures de jeu, j'ai récupéré toutes mes couronnes manquantes grâce aux systèmes d'investigation.Que c'est beau.Évidemment, j'ai partagé mes couronnes, mais tout ça pour dire : vers la fin de la chasse aux couronnes, n'hésitez pas à mendier dans les grosses sessions, ça marche de fou. Attention cependant aux vilains qui ne disent rien et qui campent à Alma pour piquer vos quêtes. Il y en a plein, et c'est la loi de la jungle parfois : premier venu, premier servi.Je continuerai mon build à double lame d'une sauvagerie absolue (je suis en train de copier un joueur japonais complètement pété), mais j'ai adoré cette campagne scénarisée. On a vraiment la sensation de faire un grand voyage, même si, comme beaucoup, World reste bien plus grandiose.Voici quelques petits screens PS5. Au-delà de l'aspect graphique même, le voyage était fabuleux, avec un monde ni trop grand ni trop petit. C'était très plaisant à parcourir et à explorer (malgré un petit forcing avec la verticalité vers la fin).Bref, la sauvegarde de quêtes d'investigation, c'est vraiment la meilleure feature du jeu.