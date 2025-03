Artworks/Ost

Hey Listen ! Juste un petit article pour marquer l'arrivée d'une des meilleures OST sur l'appli Nintendo Music, celle du mythique Zelda A Link to the Past.L'occasion de rappeler que cette appli existe et est accessible a tout les abonnés NSO. Vraiment je l'aime d'amour cette appli n'ayant habituellement que Youtube et sa myriade de pubs + absence de lecture en tâche de fond. La qualité audio est là, l'appli est pratique et amène régulièrement de nouveaux jeux.Surtout je vois bien d'un bon œil cette mise en avant de la part de Nintendo car pour moi derrière un très grand jeu il y a tjrs une très bonne OST. En plus les gars n'ajoutent pas des OST au pifomètre il y a déjà d'excellentes OST dispos : Golden Sun, Fzero X, la Trilogy DK Country, Metroid Prime, Mario Galaxy et j'en passe...Voilà j'attends vos feedback, est ce que vous utilisez l'appli et quelles OST manquent encore, lesquelles vous préférez... ?