Le remake de Yaiba de Aoyama Gosho (Detective Conan) produit chez Wit Studio (Attack on Titans) débutera le 5 Avril 2025 au Japon.L’anime couvrira l’intégralité de l’histoire du manga (oui car de nos jours rien n'est moins sur même quand un manga est fini depuis 10 piges...).

Like

Who likes this ?

posted the 03/02/2025 at 04:30 PM by guiguif