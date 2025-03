Après avoir revisionné l'année dernière l'entièreté de l'animé DBZ, j'ai décidé en ce début d'année 2025 d'enchaîner avec, que je n'avais jamais vu en entier hormis quelques séquences.DBGT est une série d'animation Japonaise en 64 épisodes non adapté d'un manga et également non écrite par Akira Toriyama (il a néanmoins participé a la création de la série, dont les designs des personnages)Je partais avec un a priori assez négatif vu les critiques faites autour depuis des décennies, mais j'étais néanmoins curieux. Alors, mérite t'elle d'être autant détesté ou au contraire d'être quelque peu réhabilité ?Et bien pour ma part, je pencherais pour la seconde option ! même si il y'a plusieurs défauts.L'histoire se passe 5 ans après DBZ où l'on retrouve Oob et Goku s'entraîner. Suite a un voeu de Pilaf, celui-ci redevient enfant et part chercher les Dragon Ball dans tous l'univers sans quoi la terre serra détruite au bout d'1 an.Ce 1er arc évoque beaucoup les débuts de Dragon Ball avec un aspect aventure très prononcé. Ce pan de la série n'est généralement pas très apprécié, car elle opère ici un changement drastique par rapport à la fin de la série Z qui versait dans les combats et l'épique.Pour ma part j'ai bien aimé ce retour aux sources où l'on voyage et découvre de nouvelles planètes. Alors les premiers épisodes en eux mêmes n'ont rien de très marquants, tous les ennemis que rencontrent Goku, Pan et Trunks sont oubliables comme les combats qui se résument souvent à des batailles de Kikoha mais on sent une certaine montée en puissance jusqu'à l'arrivée deCette arc est probablement le meilleur de la série et le plus a même de rappeler les grandes heures de la saga Z. Rien que l'idée du personnage est intéressant, que ce soit dans ces motivations, dernier survivant du peuple Tsuful (planète qui était déjà évoquée dans le lore) anéanti par les Saiyans qui veut prendre sa revanche en prenant possession de ses victimes.Et bien sur le, une nouvelle transformation qui a un vrai sens et une certaine continuité en revenant aux origines bestiale de l'oozaru. Cette forme est je trouve beaucoup mieux amené que dans Daima et va bien plus loin dans l'idée esthétique que sont les changements de couleurs de cheveux dans Super.En plus d'amener des séquences fortes avec de l'émotion (oui car je trouve qu'il y'en a quelques-unes dans GT) notamment celle où Pan remémore à Goku, transformer en singe géant incontrôlable, ses souvenirs pour retrouver son humanité et achever sa métamorphose.Si on peut passer rapidement l'arc sur Super-C17, un peu expédié et globalement pas de très bonne qualité, la dernière partie est bien meilleure.L'idée de faire face aux conséquences d'une trop grande utilisation des Dragon Ball jusqu'à amener de l'énergie corrompue et faire ressortir des Dragon Maléfique est je trouve excellente. Le combat contre Li Shenron, l'arrivée de Vegeta et Gogeta SSJ4 et surtout le final où Goku part avec Shenron, disparait et absorbe les boules de cristal, offre à mes yeux une fin partaite, remplie d'émotion tout en laissant aussi un peu de mystère.Alors pour faire un petit bilan, GT n'est clairement pas a la hauteur de l'oeuvre initiale, que ce soit le manga ou animé, offrant des combats moins mémorable, une VF oubliable ainsi que des problèmes de rythme mais fourmille de bonnes idées, pas toutes bien mises bien en oeuvre, mais qui a permis à la série de marquer les esprits, encore aujourd'hui près de 30 ans après sa création.De par son animation et ses dessins dans la droite lignée de DBZ (rappelons que GT commence juste après au Japon), ses idées autant scénarististiques que visuelles, sa musique de bonne facture, notamment son générique légendaire "" probablement le meilleur opening de tout Dragon Ball, GT est pour moi une série à voir au moins une fois ou qui mérite qu'on lui donne une seconde chanceA mes yeux elle reste au dessus de ce qui s'est fait ensuite, que ce se soit Super ou Daima, rien que pour sa vibe des années 90 et pour avoir pris le risque au contraire des 2 autres de placer la série chronologiquement 5 ans après le manga original.