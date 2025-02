Monster Hunter

Est-ce que vous l'avez pliée comme moi ?On est d'accord Arkveld il est quand même costaudQuel sera votre duo d'arme ? Le nom de votre Seikret, votre palico, votre personnage ? Et quel monstre vous allez adorer prendre comme punching bagSinon dans les prochaines mises à jours du jeu j'aimerais bien le retour du Valstrax je le kiffe ce p'tit garsPour ma part mon Palico s'appelle Félioth un nom valise pour Félin et Ocelot (j'ai rajouté un H pour la forme) mon Seikret pas encore d'idée mais un truc lié au oiseaux mythique comme le phoenix le garuda ou le rokh ? Et enfin mon personnage se nomme Téoma.Le monstre que j'ai pris pour être mon punching bag c'est Chatacabra