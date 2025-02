Ce n'est pas seulement qu'il est mauvais.



On dirait qu'ils ont pris des bouts d'essai mal joués, mal cadrés, mal dirigés. Des répétitions de chorégraphies de combat molles où les coups ne tombent pas. Falcon de Civil War était mieux.



Et franchement, c'est triste à dire, mais les acteurs ont vieilli et ça se ressent. Et les spectateurs ne veulent pas voir de films qui leur rappellent à eux aussi qu'ils ont vieilli (perso je me sens pas du tout comme il y a 15 ans).



Y a eu une IMMENSE erreur de casting lors des films de 2014. Mackie a 46 ans, soit trois ans de plus que Chris Evans qui en a 43. Ca pouvait pas marcher. Evans faisait déjà fatigué dans Endgame il y a 7 ans. Là, Mackie a l'air en forme pour son âge mais il FAIT son âge.



On comprend que Isaiah et Joachin ont pour rôle de le rajeunir. C'est pour ça que Joachin se change en side-kick naiseux. Mais ça ne MARCHE PAS. JUSTEMENT parce qu'il ne colle ni à l'image de mentor par rapport à Joachin ni à celle de l'apprenti/fiston/next generation de Isaiah en même temps.



Ils essaient aussi avec l'âge de Bucky de donner de la perspective. Mais l'actrice qui dit "I can work with that" a elle même 45 ans. A partir d'un certain âge, c'est pas le mec qui et censé avoir été congelé à 23 ans qui fait "vieux".



Dans Captain America ça marchait parce que Evans avait un personnage qui ne s'impliquait qu'en tête à tête avec les gens et des gens de son âge. Bucky, Widow, Sam. Quand on lui rappelait qu'il était vieux c'était justement pour souligner à quel point il était inexpérimenté et perdu.



Tout tournait autout de Steve en mode main character. Et il y avait une dynamique de jalousie entre les "prétendants" exactement comme quand on a un pote qui a d'autres potes qu'il invite et qu'il est à l'aise mais qu'on sait pas trop comment aborder la dynamique. C'était ça la dynamique de Winter Soldier niveau interrelationnel.

- Peggy dans le passé

- Bucky dont il est amoureux transi pacte de sang je sais pas quoi

- Widow la bonne copine qu'il serait bon de niquer mais qui n'est pas la bonne (avec qui il a une relation clairement d'un gay avec juste une copine).

- Agent Carter (la nièce)

- Sam son pote qui lui matte un peu le cul mais no homo et qui devient jaloux comme une chatte quand Bucky revient



Cap était littéralement un main character comme Cloud de FF7 avec de multiples options. C'était une dynamique JEUNE, d'un mec célib de la vingtaine.



Ici les relations de Sam sont en effet multiples : la meuf black, la cheffe de la sécurtié qui font franchement doublon. Mais aucune amitié même rivale n'en sort vraiment. Isaiah la victime éternelle est le Winter Soldier de Sam, mais on est dans la redite : superpouvoirs, super victime, supermanipulé, superretournedanstapokeball. Et j'ai dit pourquoi ça marche pas (l'âge, l'absence de relation et de dynamique crédible surtout quand il faut avoir vu Falcon et WS). Et pour Joachin, il joue le rôle du petit chien qui adore Sam comme Sam avec Steve dans Winter Soldier, mais il le DIT A LA FIN au lieu de LE MONTRER (au fait c'était ça mon personnage -- SANGLOTS).



C'EST un mauvais film reshooté à la va-vite, une catastrophe qui tient ensemble avec de la post-prod de piètre qualité. Ca veut être un film Captain America mais y a pas le lore pour le soutenir.



Mackie n'est pas un beau-gosse qui fait mouiller, il a une tête cheloue, ça marchait avec Chris Evans parce qu'il était crédible jusqu'à une interprétation quasi-bisexuelle de toutes ses dynamiques, c'est dire l'alchimie qu'il avait avec tous les side-kicks.



En fait à la base ça marche pas parce qu'on n'a pas une Barbisexuelle en tête d'affiche. Personne va faire d'image AI "Is it cake" du fiak d'Anthony Mackie dans 15 ans, tandis que Steve Rodgers et Superman se roulent des pelles sur Tumblr since 2014.



Et puis tout est mal fait. Quand ils courent tous les deux depuis le porte-avion pour décoller j'ai jamais vu PIRE CGI DE MA VIE on dirait du sur-place en low poly à 10 images secondes et y a zéro perspective quand ils s'éloignent en décollant.



La scène des missiles la plus OSEF de l'histoire même là où l'intro de Falcon/WS était bien!!



Joachin n'a aucun capital sympathie OSEF de lui d'une force. Il le dit lui-même, ce qui est un motif récurrent avec lui "ouais personne n'a vu". Il dit son personnage au lieu de le montrer. "Je t'aimeuh je veux être toi je veux un pyjama fait avec ta peau" /ENDCREDITS.



Le méchant est grotesque. Personne n'a vu le film Hulk il y a 15 ans de ça maintenant. Le Cerveau est vert et moche et répugnant et sans charisme. On le laisse vivre pourquoi déjà? AAAAH OUI il avait un gadget au plafond à UN ENDROIT UNE FOIS au début, donc on est censé croire qu'il suffit pas d'aller corriger cette erreur de la nature à coup de frisbee lunaire.



On dirait les restes de vieux films sortis du cimetière (Eternals n'aura pas de suite, The Hulk OSEF et en plus l'acteur de Ross était mort). Au fait comment on sait que c'est un "Celestial" qui est sorti de terre?



Le jeu d'acteur est profondément merdique. On voit que Ford s'emmerde et trouve ses répliques complètement connes. On peut le voir cringe inside. "Nooon cé vrééé ?" "Ah ouais aaah" La moitié due à des répliques de merde la moitié due à son âge? Parfois on voit qu'il met du talent, mais que la réplique est tellement conne.



Mackie lui n'a aucun talent. Pardon mais je ne lui donne pas le charisme même pour un second rôle ni pour un film de série B.



C'est un film de contrat fait sous contrat avec un Mackie sous contrat. Tout le reste est OSEF. A peine un caméo de Sebastian Stan dont on sent qu'il a pas envie d'être là. Et après The Apprentice on comprend qu'en effet il a dépassé le stade du second rôle, ou du film de série B, ou du film de superhéro supercheesy. Bucky est là pour faire le lien avec l'autre navet qui va sortir bientôt, les "Thunderbolts" (rapport au surnom de Ross d'ailleurs).

Ce qui permet de rappeler que ce nouvel univers Marvel est lié à Secret Invasion (vomi).



Le message de Cap4 est aussi con que dans Falcon : oui je suis un négro de service qui veut juste être là et pas avoir de respect, méprisez-moi j'aime ça. Je gaslighte tout le monde qui me dit que je sers de noir de service, que c'est mieux d'être dans un monde de blancs. Les anti "woke" ont rien à dire pour le coup c'est tellement gênant.



Sam est pas daccord avec la meuf qui lui dit de juste pas faire de vagues, mais il est pas d'accord avec Isaiah qui lui dit d'en faire. C'est une girouette morale.



A aucun moment il se desserre le fiak. Le personnage de Sam veut tellement être dans un rôle de Captain America légitime au sein du film qu'il en finit par être complètement transparent, invisible. Et on n'arrive pas à sympathiser avec lui.



L'histoire est à chier, c'est Winter Soldier en cheap.

- L'attaque de la voiture au gun, sans le côté intéressant ou intriguant et à une seule personne.

- Le Serpent/PollosLocos de Breaking Bad qui sert à rien (ironie l'Hydre a plusieurs têtes vs le serpent tout seul, et quand on compare les scènes on compare le nom du perso (comics) avec l'Hydre. Ca accentue le côté cheap de Cap4.

- L'invulnérabilité de Sam là où Fury survivait à peine à son assaut. Ah ouais il se prend un couteau en pleine poitrine mais ça va il peut continuer à flex ses seins. Ce qui est contraire au personnage qui était censé être un simple soldat avec un frisbee et des gadgets. J'ai toujours pas compris d'où venait Pollos Locos ni à quoi il servait.



Ya trop de redite de Winter Soldier et Civil War, le Cerveau est comme le Baron dans Winter Soldier

- Sauf que le Cerveau était celui qui était emprisonné comme Bucky

- Sauf que le Cerveau pouvait se barrer quand il voulait.

- Sauf que celui qui est manipulé est le président.

- La manipulation mentale pffffff

- Avec un flash ou avec une musique faudrait savoir.



Les moments 'je t'aiimeuu' qui sont plaqués au hasard. Ross, Joachin, Bucky...



La naine en minijupe qu'ils ont castée en cheffe de la sécurité kick-ass du président. Mais personne n'y croit!!! Un coup elle prend un Starbucks dans la main tu te dis mais elle fait 1,20 m c'est pas possible on dirait les shorts de youtube où le nain secoue des cordes d'exercice et en fait c'est juste les lacets de son pote.



Falcon et WS était bien mieux. C'est dire...



La disparition d'Agent Carter / PowerBroker, et ils donnent un nom similaire au mec qui a un cerveau muté...



Ils savaient pas quoi faire avec le personnage. La moitié du temps il est là et uhh je suis CAPTAIN AMERICA. Bonjour CAPTAIN AMERICA.

Oh le CAPTAIN AMERICA QUI EST PAS L'ANCIEN CAPTAIN AMERICA. Personne l'appelle "Cap/Captain" ou "Sam".



Mackie est tout seul dans ce film. Tout seul dans son rôle. Il est encore plus rémi que Steve Rodgers dont on avait besoin de se souvenir qu'il se sentait "out of time out of place" tout le temps.