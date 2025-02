4 ans plus tard, de nombreux fans de la formule classique pourraient avoir envie d'un nouveau Metroid en 2D. Sur le subreddit r/GamingLeaksAndRumours, l'attention a été attirée par un post de 2023 d'un leaker se faisant appeler Nash Weedle, à qui l'on attribue la révélation de l'existence de Metroid Dread avant qu'il ne soit officiellement annoncé . Nash Weedle a affirmé qu'un autre Metroid 2D de la même équipe de développement (Mercury Steam) était en préparation et que sa sortie était prévue pour 2025. alors on peut se demander sur quelle console voir sur les deux Switchs.

Who likes this ?

posted the 02/03/2025 at 09:11 AM by newtechnix