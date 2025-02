Après avoir fait celui de Zelda Twilight Princess, attaquons nous maintenant à celui de Zelda SS (pas les nazis). 7 temples au total, du pire au meilleur selon moi, c'est parti !7)- Le Temple de la Contemplation est pour moi le "pire". Assez facile au demeurant, la musique est un peu saoulante à force et les énigmes sont archi basique, même si j'ai bien aimé celle avec l'œil du début. Néanmoins, l'objet qu'on y récupère, le scarabée est vraiment sympathique, sorte de "drone" il peut explorer un peu partout dans le niveau, très utile.6)- Le deuxième donjon du jeu, j'aime bien l'architecture de ce niveau, mais moins les créatures qui y resident, sorte de taupes chelou, on est quand même loin des gorons des anciens jeux. L'idée de la grosse boule à faire rouler sur la lave pour atteindre le boss est très sympa et change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Zelda. La musique est sympathique aussi, en revanche je trouve le boss pas génial..5)- Un Temple de fin de jeu, la plupart des énigmes de ce temple seront de donner "à boire" aux statues de grenouille qui tire la langue pour pouvoir avancer, ajouter à cela l'objet du niveau qui permet comme au taupes de creuser sous terre, ce qui fait qu'on se tape des passages sous terre assez rébarbatifs et pas vraiment intéressant... Le boss est exactement le même que celui de la contemplation donc autant dire qu'on est en terrain connu et l'effet redite est présent.4)- La tour des Cieux est le dernier temple du jeu mais c'est aussi le plus difficile. Toute la difficulté réside dans un genre de casse tête ou il faudra agencer les salles correctement pour pouvoir avancer, sous peine de se retrouver complètement bloqué. Ce temple est prise de tête mais je peux pas lui en vouloir tant le concept est vraiment bien trouvé et oblige le joueur à se creuser les méninges pour trouver la sortie. Juste dommage que l'architecture et la DA reprenne des lieux déjà visitées.3)- Le Galion des Sables est un des meilleurs temples du jeu, déjà il se déroule sur un bateau comme son nom l'indique, la mécanique de passé du Passé au Présent grâce aux chronolithes est vraiment sympa et fonctionne hyper bien. Je me souviens aussi encore très bien de la musique, vachement cool et qui correspond super bien à l'ambiance des lieux. C'est pas un temple facile loin de là, le bateau est quand même assez grand et il est facile de pas s'y retrouver, obligeant parfois des aller retour passé présent pour retrouver son chemin. Il aurait pus être plus haut si il avait pas eu un combat de boss minable à la fin au chara design franchement discutable...2)- Soyons honnête, ce temple n'est pas très joli mais c'est un de mes préférés du jeu, je le trouve fantastique. C'est l'un des plus long du jeu, et il est loin d'être évident également. Toute la raffinerie de Lanelle est aussi basé sur la mécanique des chronolithes donc Passé Présent, et offre des énigmes très sympa notamment celle où il faut emmener un wagon jusqu'au bout du parcours. La musique bien qu'un peu répétitive à la longue est très cool et j'ai aussi bien aimé le boss bien que pas très résistant. L'objet qu'on y trouve, l'espèce d'aspirateur est rigolo à utiliser.1)- Voilà le temple que je préfère du jeu. On se croirait dans une gigantesque salle de bain, avec au milieu une énorme statue de bouddha. J'adore la musique et la DA de ce niveau que je trouve absolument magnifique. C'est pas le donjon le plus difficile il est vrai, mais c'est un régal de le parcourir, surtout qu'il est varié car on aussi les souterrains qui symbolise "les enfers" d'ailleurs le jeu nous le rappelle comme avec le fil pour que Link s'échappe de l'enfer pour atteindre le paradis. Le boss du donjon est absolument génial, et c'est aussi le plus fun du jeu, un gigantesque automate ou il faudra couper ses bras et ses jambes à l'aide d'un énorme sabre pour le vaincre, jouissif !Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu ! A bientôt et bon dimanche ^^