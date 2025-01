Jeux finis







Ghostrunner II







Quel jeu mais quel jeu messieurs ! Un Fast FPS qui n'est pas Doom et aussi bon ? Les curseurs qui ont été poussés à fond avec l'ajout d'une moto ? TAKE MY MONEY. J'ai pris un pied immense sur ce jeu tant il est exigeant, tant la réussite est satisfaisante. Un des meilleurs jeux indés que j'ai faits.





Super Mario Wonder







Un peu d'amertume sur ce jeu, c'était bien mais sans plus. Le jeu va pas assez loin je trouve, y a du recyclage de boss etc. Je trouve sincèrement que les derniers Mario sont vraiment pas au top et j'en ai fait un deuxième cette année... J'espère que la Switch 2 lui fera honneur. Je ne le conseille pas spécialement, surtout qu'on a eu un GOTY Plateformer cette année, je dis ça...





Bomb Rush Cyberfunk







Petite pépite qu'est ce jeu. On a une sorte de boucle de gameplay à chaque niveau mais on s'y amuse. La bande son est tout simplement géniale, pour ceux qui sont en manque de jeu de tricks et de roller, c'est vraiment le bon plan. Conseillé par @Killia que j'embrasse pour cette découverte !





Zelda Twilight Princess







Je me suis mangé une tarte comme jamais. C'est simple il débarque direct dans mon top 5 Zelda . J'ai vraiment trop aimé. Désolé pour les fans b̶a̶n̶d̶e̶u̶r̶s̶ de Windwaker mais Twilight Princess a mis la barre très haut avec son côté très sombre (ça me manquait depuis Majora's Mask) et son changement de gameplay grâce à sa forme de loup. Bonne durée de vie, un trait qui m'a bien plus bref vous avez compris.





Ghost Trick







Certains membres de Gamekyo me l'ont conseillé et vendu avec comme seul argument: par les créateurs de Ace Attorney. J'ai bien évidemment foncé. Que dire... comment faire un jeu à la Ace Attorney sans que ça le soit ? Pari réussi. Le jeu est très très bien. Y a plus de gameplay qu'un AA, autant de réflexion avec des caractères très loufoques, de l'humour qu'on connait bien et des twists sur twists qui twistent ! Partez sur cette aventure d'une douzaine d'heures remakée qui fait du bien aux yeux !





Chained Echoes







Encore un conseil et pas des moindres, du monstre des JRPG, @zekk, qui était presque à promouvoir d'acheter ce jeu plutôt que Sea of Stars , et bah vous savez quoi ? Il a raison. Ce jeu est une folie. Il a un système qui lui est propre à savoir le Synergie qu'il faut gérer dans tous les combats : elle te permet d'être aussi bien avantagé que l'inverse si on ne gère pas cette barre proprement. Le build est simple, on trouve facilement quoi faire de ses persos et l'univers est généreux. Le jeu t'offre une deuxième exploration grâce à un avantage particulier qui rend le jeu encore plus incroyable.



Pour tous fans de JRPG, c'est un must have.





Blasphemous II







Le premier était la découverte de ce monde religieux et sanglant. Le deuxième lui peaufine le tout. Je ne dis pas qu'il est meilleur mais il est très bon dans ce qu'il fait. Je pense que cette licence est un des meilleurs Metroidvania que j'ai pu faire. Je le trouve moins difficile que son grand frère (peut-être que j'étais habitué) mais il a ses difficultés également. Il est beau et cette DA encore une fois mélangeant ce qui est lié à l'église et le côté gore, sacrifice sans filtres avec des mécaniques Souls fait de lui un jeu UNIQUE. Alors let's go





Final Fantasy VII Rebirth







Une grosse tarte qu'est ce jeu. Il me torture dans son histoire et dans sa nouvelle trame. On va devoir attendre le troisième pour avoir les réponses… Le jeu a un harceleur : Chadley. Je ne comprends pas pourquoi aucune plainte n'a été encore déposé contre lui tant le mec t'appelle TOUT LE TEMPS (à deux doigts de t'appeler pour te dire de sortir le poulet du frigo). Pour tout le reste, c'est un bonbon. Un gameplay génial (rien à voir avec FF XVI hein), du contenu à en vomir, il fait presque pire que Yakuza Infinite Wealth, c'est dire. L'OST est divine , les passages mythiques du jeu ont été revus et sont respectés. J'ai adoré ce jeu et même s'il peut diviser, force est de constater l'énorme travail qu'on a sur ce remake, comme jamais on a eu d'ailleurs.





Sea of Stars







Peut-être le jeu indé le plus vendu par les joueurs ? Je comprends sa hype, le jeu est bon, le jeu rappelle des souvenirs et l'âge d'or JRPG de l'époque SNES/PS1. Je félicite le studio qui, après The Messenger, propose un autre genre, gros challenge donc. Le jeu fait des réf pour les joueurs de The Messenger, le jeu est très beau, le jeu est drôle, le jeu est généreux. Si je dois pointer quelque chose et pas des moindres, ça serait son gameplay qui n'évolue pas du début à la fin. Dommage. Allez-y parce que certains moments du jeu sont sublimes.





Demon's Souls







Je voulais tester un Souls, je me suis lancé sur le remake de Demon's Souls. Good ! J'ai passé un bon moment. Y a de trucs très cons dans le jeu mais on sent les prémices d'un genre plus qu'en vogue aujourd'hui. Les niveaux sont plus durs que les boss voire même très chiant , le système de hub est perturbant mais on s'y fait.

Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour ceux qui veulent se les farcir.

Les niveaux pas si simples, les boss faciles, vous devriez trouver un équilibre.





Dark Souls







Forcément, j'étais pas rassasié donc je me suis lancé dans la foulée sur le famoso Dark Souls enfin ! Excellent jeu que j'ai adoré exploré de fond en combles avec ses DLC. J'ai souffert par moment, surtout au début et après on se familiarise vraiment avec cet univers ; on adopte d'autres stratégies (des fois c'est bien de foncer directement vers le boss coucou la caverne de Cristal ou les Catacombes).

J'appréhende d'aller sur le 2 tant il est mal considéré par la commu mais je me le ferai ne serait-ce que pour ma propre XP.





Ace Attorney: Dual Destinies







Je reprends une des licences préférés : Ace Attorney. Merci la Switch de nous avoir remis ça et traduis SVP (pas vrai @marcelpatulacci). On sent que la licence accompagne un peu plus le joueur dans ce qu'il doit faire et c'est tant mieux. Le jeu est bon, l'écriture et les twists sont très cool aussi.

J'ai vraiment hâte de faire Spirit of Justice qui est apparemment encore mieux !





Paper Mario: La Porte Millénaire







Premier Paper Mario que je fais et il parait que c'est le meilleur. Bon bah je m'arrêterai là pour cette licence. C'était pas mal sur certains points mais mon Dieu qu'est-ce que c'est bavard et pour rien, aucun moyen de passer rapidement les dialogues… Y a de bonnes idées sur la partie combat et les nouveaux pouvoirs qu'on débloque mais je trouve le jeu un peu… ennuyeux ? Je saurais pas dire. Bonne durée de vie mine de rien. Voilà une première et une dernière fois.





Cocoon







Ce genre de jeu indé où on ne t'explique rien et tu dois tout comprendre par toi-même : génie ! Le jeu est excellent, tout le jeu est un puzzle game dans lequel on est dans des niveaux imbriqués dans d'autres niveaux. Il faut collecter des objets ou découvrir des passages dans un niveau pour ensuite remonter au niveau supérieur et redescendre par un autre chemin. J'ai tout de suite compris pourquoi il était la perle de certains joueurs et c'est un pari réussi. Foncez, on parle que de 5h





Senua's Saga: Hellblade II







Je le dis de suite : le 1 m'aura laissé une marque plus importante. Une si longue attente pour ça pour si peu de temps de jeu ? Je ne saurais vous dire.

Le jeu a une ambiance tellement folle, on est dans l'immersion avec tout ce travail sur le sound design. Génial. J'ai bien aimé toutes mes heures dessus et aimé la prise d'initiative de Ninja Theory. Je pense qu'il marquera moins les joueurs parce qu'on connait la licence et ce qui gravite autour. Le manque de communication n'a pas dû aider mais c'est à faire et je le plussoie !





Astro Bot







GOTY. Pas besoin de plus, tout le monde a déjà donné son avis.





The Plucky Squire







J'en attendais beaucoup, peut-être un peu trop mais c'était sympa tout de même. Je pensais le jeu beaucoup plus varié, beaucoup plus axé sur un enchainement de mini jeu mais pas vraiment. Il y a des mécaniques très cool à utiliser via le livre où on vit cette aventure mais de l'autre côté, on réutilise plusieurs fois des mécaniques et d'autres pas assez. Je pense sincèrement que c'est un bon jeu mais qui s'est fait avoir par son marketing car il ne plaira pas à tout le monde.





Neva







On a eu Gris, on a maintenant Neva. On connait l'univers et direction artistique du studio, on n'est donc pas déçu. Là où Gris était seulement de la plateforme, Neva propose des combats, simples mais qui ajoute plus de gameplay. Le jeu est magnifique, on a envie de screen toutes les 5min. Certains préfèreront Gris pour la découverte mais Neva se défend très bien. Je le recommande pour tous les fans d'indé (je fais trop d'indé bordel) et qui pourront découvrir des thématiques originales à travers ce voyage.





Yakuza Infinite Wealth







Si je devais résumer : tout mieux que le 7 sauf l'histoire. Le gameplay qui était assez perfectible dans le 7 a été revu dans cette copie et on est trèèèèèèèèèès content. Idem, beaucoup moins de boss sac à PV qui nous donnaient des boss de 30min limite dans le précédent. Sinon Hawaï c'était pas mal, ça change en tout cas. Un contenu énorme notamment avec la fameuse ile Dondoko et les Sujimon à collectionner ( ).

Cependant vis-à-vis de cette licence que j'affectionne tant, j'aimerais qu'ils nous laisse un peu respirer : le 7, le Gaiden, le 8 et le prochain Pirate avec Majima, RGG enchaine trop et ils ont un moteur à revoir même s'il est très bien au niveau des visages et expressions.

Un très bon jeu mais j'ajoute un bémol au NG+ payant (bande de cons)





Prince of Persia: The Lost Crown







Est-ce que ce jeu ne serait pas la meilleure idée "originale" d'Ubisoft depuis longtemps ? Est-ce qu'Ubisoft ne sont pas au top quand ils font des jeux à la Rayman, Soldats Inconnus, Child of Light… ? Sinon mis à part, le jeu est bon et assez difficile donc pour les férus de challenge, il pourrait vous plaire. Je le trouve pas mal, y a des choses qui ne m'ont pas marqué du tout mais pour un premier jet, c'est quand même bien. Je dirais pas non sur un deuxième encore plus poussé !



Black Myth Wukong







La claque de la fin d'année clairement. Le jeu est beau et riche. Les personnages sont top et les boss sont dingues. Je me suis éclaté sur le jeu. Moins difficile qu'un souls mais qui a des pics de difficulté par moment. Alors même si pas optimisé (plus de 100GO ?!) et quelques baisses de framerate qui peuvent venir gâcher un combat + un manque de lisibilité de caméra/des décors au tout début, le jeu a mérité sa place dans les nommés pour le GOTY. Bravo à eux et on a hâte de voir les prochains AAA chinois.







Argenté

Fushia

Rouge

Marron

Résultat : alors… content ?

So ?

Bonjour à tous,Allez hop, on continue pour la 8ème année !Pour rappel :jeux enjeux enjeux enjeux enjeux enjeux enjeux enMoins de temps et plus de jeux longs à faire ? Dans tous les cas, le constat est là: je fais moins de jeux et c'est pas plus mal !Ce que représente la couleur des titres des jeux := PS5= Wii U= SWITCH= PCL'année fut moyenne. Ce que je veux dire c'est que j'ai connu de meilleures années et celle-ci a été pas trop mal mais elle aurait pu être meilleur sur le plan vidéoludique.Quand je dois répondre à des sondages Gamekyo pour faire mon top 10 de cette année... je suis pas hyper emballé par ces 10 jeux dans l'ensemble.Voir 2024 si elle sera meilleureJe ne pense pas faire beaucoup de jeux qui sortiront en 2024, ça tombe bien je vais pouvoir me focus sur ce que j'ai à faire.Un peu de Zelda ? On verra, en tout cas beaucoup de jeux m'attendentÀ l’année prochaine, peut-être...