Lorsque j'écoute les créateurs, pas seulement nos propres studios, mais toutes les équipes, tous les créateurs veulent construire un jeu qui peut trouver autant de joueurs qu'ils le souhaitent. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui essaient d'établir cette connexion avec autant d'écrans différents, comme s'il s'agissait d'une seule et même plateforme.Nous aimons notre plateforme et notre matériel, mais nous n'allons pas ériger des murs là où les gens peuvent s'engager dans les grands jeux que nos studios sont en train de créer. Qu'il s'agisse de cloud, de PC, d'ordinateurs de poche, de téléphones ou de PlayStation. Pas seulement PlayStation, même Nintendo, nous aimons ce que nous faisons sur Steam. Il faut donc s'attendre à ce que nos jeux apparaissent de plus en plus souvent sur plus de plateformes.- les premières conversations sur Ninja Gaiden 4 ont commencé il y a 6 ou 7 ans- heureux des progrès réalisés avec les éditeurs japonais, toujours plus de travail à faire, très enthousiaste à propos de Ninja Gaiden 4 ; « C'est ce que la communauté Xbox mérite et je veux rester concentré là-dessus ».- Xbox aime son propre matériel natif et continuera à le faire- La « boîte » est dans notre nom de marque, notre matériel est fondamental pour ce qu'est la Xbox.- À propos du futur matériel Xbox : « Nous voulons que notre matériel Xbox gagne sur la base des capacités matérielles dont nous disposons ».- Les créateurs souhaitent de plus en plus que leurs jeux soient joués par le plus grand nombre de joueurs possible et la Xbox veut le permettre.- Nous continuerons à livrer de plus en plus de jeux sur d'autres plateformes, « pas seulement sur Playstation, nous aimons aussi le travail que nous faisons avec Nintendo ou Valve ».- La Xbox donne désormais la priorité aux jeux au lieu d'ériger des murs artificiels- Je n'ai jamais été aussi enthousiaste à propos de notre portefeuille [de jeux].- Quand je vois la qualité des jeux que nous avons lancés et ceux qui nous attendent, c'est formidable d'en faire partie. Cela a été beaucoup de travail et cela continuera d'être beaucoup de travail, mais je suis vraiment heureux de la situation dans laquelle nous nous trouvons.- Interrogé sur son héritage, Phil veut simplement s'assurer que la Xbox et toutes les équipes et studios qui y sont rattachés sont prêts pour un succès à long terme.