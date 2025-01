Pour célébrer ses 10 ans , l'incroyable bande son de The Witcher 3 sera jouée dans un concert immersif. Une tournée mondial est prévu dans le courant de l'année et pour l'instant les villes annoncées sont les suivantes :



20 août : Cologne, Allemagne — gamescom



5 novembre : Londres - Eventim Apollo



7 novembre : Manchester - The Hall - Aviva Studios



9 novembre : Amsterdam - AFAS Live



10 novembre : Paris - Grand Rex



11 novembre : Anvers - Stadsschouwburg



12 novembre : Munich - Olympiahalle



14 novembre : Francfort - Jahrhunderthalle



15 novembre : Vienne - Stadthalle



16 novembre : Berlin - Tempodrom



17 novembre : Hambourg - Barclays Arena



19 novembre : Copenhague - K.B. Hallen



20 novembre : Stockholm - Annexet

La billetterie ouvrira le vendredi 24 janvier à 12h00 (heure de Paris)



(Lien du Grand Rex juste en bas)