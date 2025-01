Je ne sais pas si vous suivez l'actualité homebrew retrogaming, mais actuellement, le gros projet qui fait parler de lui, c'est GTA3 Dreamcast.



Mais autant ce projet semble fasciner la toile, autant moi qui m'interesse beaucoup aux homebrew retro, je trouve que rien ne va dans ce projet que je trouve plus negatif que positif.



Je vais donc revenir sur les origine du projet et vous expliquer pourquoi ce projet.



Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais GTA 3 avait à la base été annoncé sur Dreamcast avant d'être annulé au profit de la PS2.



Les fanboy de la PS2 avait alors pendant des année utilisé le titre comme limite technique et mur infranchissable pour la Dreamcast.



De plus, lors d'un interview il y a quelques année, le chef d'une des 2 équipe derrière le jeu avait devoilé que son équipe s'était cassé les dents sur la console, étant incapable de faire tourner leur vision du titre dessus.

On avait cependant appris que la seconde équipe derrière le jeu avait après 4 mois réussi a créer un moteur 3D tournant sur Dreamcast mais que ce moteur n'avait pas été gardé pour des raison de délai et pour éviter de mettre les 2 équipe en compétitions.





Pour enfoncer le clou, en 2017 le producteur de GTA3 (qui pourtant avait quitté rockstar 15 ans auparavant) avait déclaré que le projet avait été annulé car dès que le jeu passait en vu à la 3ème personne dans le moteur 3D, le framerate s'effondrait, là où la PS2 réussissait sans problème à avoir un framerate descend.



Mais en 2021, le second programmeur en chef du jeu qui avait justement conçu ce moteur 3D a déclaré sur twitter que pour lui, le jeu avait été annulé pour des raisons commerciale et que selon lui, si Crazy Taxi pouvait tourner à 60 FPS sur Dreamcast, GTA3 à 30 FPS était possible, même si il ne pouvait pas en être sur à 100% vu que le portage n'avait au final jamais commencé et n'avait pas assez bossé sur la console.



Pour les fans de la Dreamcast, cette dernière declaration fut alors la seule à retenir comme étant vraie et quand le code de la version PC fut hacké. La première chose qu'il firent fut de commencer à travailler sur un portage sur la console.



Et malheuresement pour certain des devellopeurs bossant sur le portage(3 des 5 develloppeurs principaux develloppeurs), il est clair que prouver que cette déclaration est vrai est la seul motivation tant ils ne cachent pas leur haine de la PS2 et leur désinteret total pour GTA3. 2 d'entre eux passant même leur temps dans les commentaires youtube à repondre aux provocations des troll PS2, a faire des comparatif faussé pour descendre la console de Sony ou en affichant sur Discord une bannière "fuck PS2".

D'autre develloppeurs, sans aller jusque là laisse les dans les commentaires les fanboy des 2 camps s'engueuler sans aucune volonté de maintenir une ambiance saine dans la communication autour du projet.



Vous avez là la première raison qui me fait ne pas aimer ce projet, il degage de ce projet un esprit revanchard qui ravive une guerre des console qui n'a plus lui d'être et que je n'ai jamais vu sur des projet de homebrew sur d'autre console retro y compris sur des consoles ayant perdu la guerre des console comme la Megadrive et la Saturn (les portages megadrive de jeux SNES montre généralement un vrai amour pour le jeu d'origine et même le portage de Final Fight sur Megadrive est davantage comparé à l'arcade ou au megaCD qu'à la version SNES, quant au meilleur devellopeur de homebrew sur Saturn, des develloppeur qui ont surpassé les meilleurs jeux commerciaux de la console reconnaissance dans 70% des cas la superiorité de la PSX en 3D).



Les developpeurs de homebrew retro bossant généralement pour le defi technique et l'amour des jeux et des console sans envie d'écraser les fans de l'autre camp.



Celà est renforcé par le second point qui me déplait dans le projet:



La communication:



Généralement les projet de homebrew retrogaming sont humble, ne s'étalant pas trop et ne sortant des video qu'à des moment clés du projet et ne communiquant que de façon limité sur des commu specialisé pour donner des information techniques et ne partagant réellement le projet qu'au travers de demo ou quand il est pret où quasiment.

Ici non, le staff sort plusieurs videos par mois voir par semaines et est en contact avec divers youtuber pour faire la promo du projet et une version final alpha de l'intégralité du jeu a été distribué publiquement.

Tout est fait pour que tout le monde sache que le projet existe comme si le staff voulait être sur que tout le monde sache que GTA3 existe sur Dreamcast.



d'ailleurs le 3ème point qui me deplait découle en partie de cette communication.

Dans sa communication, le staff vante ne pas vouloir interferer avec les ventes officiels du jeu et en étant un projet 100% non lucratif, il integre ainsi une protection où on ne peut graver un ISO de l'alpha que si on a le jeu installé legalement sur PC.

Seulement celà a provoqué plusieurs problèmes.

1.Si vous avez le jeu sur PS2 ou Xbox, vous devez racheter le jeu

2.Les petit malins profite que le jeu ne puisse pas être joué gratuitement pour justement vendre des ISO gravés du jeu.

3.Le jeu n'étant ni jouable sur emulateur et buggué sur disque, le staff recommande d'utiliser Dreamshell pour jouer au jeu de façon optimal, hors Dreamshell est un dispositif vendu et develloppé par un des develloppeur de la version dreamcast. qui donc par cette limitation gagne indirectement de l'argent sur ce projet.



Le 4ème point qui me deplait c'est la mauvaise foi régulière des develloppeurs face à des critiques et ça renforce ce côté jeu developpé par des fanboy et c'est le second point qui me deplait dans le projet.



pele même:



-Ils montrent des video utilisant GDemu ou Dreamshell comme référence de jeu tournant sur la vrai console (alors que le jeu tourne à 5 à 6 FPS de moins sur disque)

-n'utilisent pas les effet gourmands pour la console (sous pretextes qu'ils sont moche et n'existe que pour dissimuler la mocheté de la version PS2)

-déclarant que le jeu peut tourner en 1280x480 (là où en fait c'est une image 1280x480 réduite à 640x480 pour être généré par la console et que celà se fait au détriment des effet meteo qui sont alors désactivés et qui est quelque chose que des hack PS2 font aussi sans sacrifier d'effet)

-en déclarant ne pas avoir des outils comparable à des professionnels (alors que le chef du projet a déclaré dans un interview génerer 80% du code du jeu avec Chat GPT et que pour avoir eu un PC depuis le début des années 90 avec une soeur graphiste, j'ai put toucher un peu les outils 2D et 3D de la fin des années 90 et du début 2000, je peut dire que tout était beaucoup plus lent et peu ergonomique, j'ai même lu un interview d'un membre du staff actuel de FFXI qui a déclaré que si le jeu n'a pas de nouveau contenu d'envergure, c'est que seul une poignée de programmeur à SquareEnix savent utiliser les outils de developpement d'il y a 25 ans vu leur complexité)

-ou en utilisant comme excuse la taille de leur équipe supposé petite (alors qu'ils sont 13 develloppeurs et autant de testeur là où les jeux en homebrew sont généralement fait par des équipe de moins de 6 personnes voir carrement uniquement 1 personne).







le 4ème point qui me deplait dans le projet c'est ses performance.



Le jeu est montré comme le nouveau maitre étalon de la Dreamcast, la preuve qu'elle égalait voir surpassait la PS2 mais d'après digital foundry:



-15 FPS (contre 27 sur PS2) voir 13 dans les zones avancés du jeu (le staff a peut être 3,4 FPS de marge pour la version final vu l'utilisation du CPU)

-motion blur que la console ne rend pas bien et bouffant 25% du framerate (un point que le staff ne pourra pas amélioré vu que le motion blur est juste un effet que la Dreamcast ne gère pas)

-effet de lumière buggué (même si ce point devrait être corrigé)

-texture inferieur à la version PS2(alors que la Dreamcast est généralement supérieur sur les texture) et ce point ne pourra pas être amélioré selon le staff

-draw distance encore pire que sur PS2

-voix quasiment inaudible en version disque dû à la compression extreme



Est ce que vous avez réellement envie de voir un jeu tournant si mal comme étant le maitre étalon de la console quand on a un shenmue 2 somptueux et fluide ou Crazy Taxi à 60 FPS.

n'aurait il pas été plus intelligent de repenser la DA du jeu avec la participation de moddeur pour proposer des modele un peu plus low poly et des texture plus cartoon et justement avoir une DA à la crazy taxi ne necessitant pas d'utiliser des effet de lumière et donc doubler les performance de la dreamcast



Et ainsi vraiment proposer une version de GTA3 avait une DA très dreamcast et surtout bien fluide qui aurait bien montré les force et l'image de la dreamcast (une console avec des jeux fluide et de belles textures)





Car là dans l'était justement, il n'arrivera jamais a prouver la supériorité de la Dreamcast sur la PS2.



Déjà car pour l'instant, le jeu tourne certe en 480p (contre 480i sur PS2) avec les model 3D du PC, mais même si le jeu arrivait à avoir les même performance que GTA3 sur PS2, le jeu n'est sur PS2 qu'un jeu début de vie de la console mal optimisé, vu que Liberty City Story est sorti sur la console de Sony avec la même map, mais un solide 30 FPS et des texture et effet de lumière améliorés.



Bref, le projet aura relancé une gueguerre pour rien, surtout que la Dreamcast n'a pas a avoir honte d'être plus faible que la PS2, elle est sortie 1 an et demi avant, c'est juste normal et elle a des pepite dans sa ludothèque qui sont unique sans chercher a copier la PS2.



Et donc vous l'aurez compris, je n'aime pas ce projet car c'est un projet vainc qui ne fait qu'alimenter une guéguerre fini depuis 25 ans et véhicule selon moi une mauvaise vision du homebrew retro