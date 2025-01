La plupart des gens dans l'industrie du jeu vidéo sont motivés par le désir de créer des jeux, et je pense que l'attitude consistant à « faire ce que vous voulez faire » est une bonne chose. Après tout, créer ce que vous aimez est le moyen le plus simple de comprendre comment créer quelque chose de divertissant.



Mais je veux que vous preniez aussi en compte ce point. Les jouets pour enfants sont presque toujours fabriqués par des adultes, n'est-ce pas ? Bien sûr, ils sont fabriqués par des personnes spécialisées dans le domaine, mais le fait est que la démographie [du créateur] ne doit pas nécessairement être la même que celle de la base d'utilisateurs.



Je pense qu'il est important de créer en se basant non seulement sur ce que l'on aime, mais aussi sur les rôles qui doivent être remplis à un moment donné.



Certains créent le type de jeux qu'ils aiment, armés de leurs sensibilités personnelles. D'autres identifient les besoins du monde et créent intelligemment en fonction de ces besoins. Je pense qu'il est préférable d'examiner votre secteur d'activité et votre entreprise dans son ensemble et de trouver un équilibre.



Je pense que la méthode la plus efficace consiste à réfléchir à ce que l'on sait faire et à ce que l'on peut apporter avec ses compétences, puis à viser des domaines dans lesquels d'autres personnes n'ont pas encore accompli grand-chose.

Masahiro Sakurai, le créateur des séries Kirby et Super Smash Bros chez Hal Laboratory avant de passer indépendant sous son entreprise Sora, revient dans une interview après du journal japonais Nikkei x TREND sur les jeux vidéos et notamment le processus de création d'un jeu vidéo.Pour lui, l'important reste de créer les jeux vidéo que l'on veut, même s'il est aussi nécessaire de bien analyser le marcher et identifier les nouvelles opportunités. Il prend notamment exemple sur Kirby, qu'il a créé pour des joueurs débutants alors qu'il se considère comme un joueur expérimenté.Bref amis créateurs, faites-vous plaisir mais soyez innovants et avant-gardistes. Ne vous reposez pas systématiquement que sur ce qui marche déjà (et ne concevez pas des jeux pour "faire des jeux", voyez ce que je veux dire hein...).Je ne sais plus s'il avait déjà abordé ce sujet spécifiquement, mais n'oubliez pas sa série sur YouTube où Sakurai revient sur plusieurs aspects dans la création (et gestion) de jeux vidéo.