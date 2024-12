Note : 7/10 Très sympa



Une expérience courte, mais qui s’amuse à casser le 4ᵉ mur avec brio et qui alterne deux gameplay avec une très grande efficacité. Bravo également pour le scénario très adulte et très malsain qui rend le joueur extrêmement curieux. Fan de Silent Hill, fan de Resident Evil, ce jeu mélange les deux pour vous avec une très grande originalité. C’est court et inégal, mais ça ne peut que vous plaire.





Les + :



-Le gameplay a la PT dans l’appartement

-Le gameplay RE Like dans le manoir du jeu Night Call

-The Tree of Life, c’est juste trop bien (je ne peux en dire plus...)

-Très bon rythme de jeu (sauf pour la fin)

-Scénario qui tient la route et qui rend curieux

-Les bugs ! (non non ce n’est pas une erreur)

-Le 4e mur en miettes surtout si vous êtes sur PC

-Le retour d’MSN et du internet 2001 dans le jeu

-Les énigmes, une tuerie

-Très bonne ambiance



Les - :



-7H de jeu en Hard pour un prix a 15 euros, ouille...

-Replay value inexistante

-Que deux boss, dont un boss de fin complètement raté

-Que deux armes

-Que 5 monstres différents

-Un dernier tiers 100% contemplatif et psychologique, c'est juste chiant



Salut la team, on se retrouve aujourd’hui pour un petit test sur le jeu d’horreur indé pas très connu : Among Ashes.L’originalité de ce jeu est de vous faire incarner un joueur (comme vous) qui va jouer à un jeu interdit, un jeu maudit, extrêmement dérangeant au doux nom de Night Call sur son PC.Ce jeu, Night Call, est une sorte de RE-like qui va donc essentiellement se reposer sur les trois piliers de la série de Capcom, exploration, combat et gestion des ressources (même si l’inventaire est de type Silent Hill, pas de limite d’objets et pas de coffre).Cependant, n’oubliez pas que vous êtes dans un jeu dans le jeu! Vous pouvez arrêter Night Call pour explorer votre appartement à tout moment ou pour vous reposer. Malheureusement pour le joueur dans le jeu (et tant mieux pour nous), plus vous allez jouer à ce jeu interdit, et plus il va se passer des choses étranges dans votre appartement, mais pas que, celui des autres joueurs également.Car oui, vous avez accès à internet dans votre appartement, comme dans la vraie vie, vous pourrez donc échanger avec d’autres joueurs fictifs sur des blogs, des sites, ou même MSN (le jeu se passe en 2001).Il va donc se passer des choses étranges chez eux également, ce qui va nous rendre extrêmement curieux de ce phénomène inexplicable.Le scénario extrêmement prenant et très adulte va tout faire pour vous maintenir sur le jeu, à tel point qu’il va s’amuser avec le 4ᵉ mur, et plus d’une fois, surtout si vous êtes sur PC avec un casque.Mention spéciale pour le rythme excellent du jeu et le switch ingénieux des situations.Malheureusement, le jeu va souffrir d’une faible durée de vie, d’une rejouabilité inexistante et d’un dernier tiers complètement raté (boss de fin compris).Je vous laisse avec ma petite vidéo test maison d’une dizaine de minutes, si le concept du jeu vous intrigue. Cette vidéo ci-dessous ne vous montre aucune surprise, monstres, ou autres, pour une surprise totale. Bon visionnage.