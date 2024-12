Au niveau des annonces des sorties pour les jeux. Quelle est-elle ? Positive réponse A. Mitigée réponse B. Négative réponse C. Y'a des annonces, des trailers auxquelles vous vous attendiez pas qui vous hype à donf ? Des annonces, des trailers que vous auriez bien aimé voir qui ne sont pas apparues ? Des annonces sur la date de sortie des jeux que vous attendez de pied ferme comme Silksong, par exemple, pour ne citer que lui ? Bonne soirée à toutes et à tous.

posted the 12/16/2024 at 07:00 PM by uram