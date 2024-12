Star Fox Adventure est un jeu que j'apprécie particulièrement et comme vous avez plutôt bien aimé mon classement des donjons de Zelda TP, (à noté que d'autres classement de donjons de Zelda sont à prevoir) voici un petit topsur tous les mondes de SFA, enjoy !12)- Bien que ce classement fut pas si évident que ça à faire, la pire place était néanmoins toute trouvée. Ce niveau est clairement le pire du jeu pour moi, en plus d'avoir 2 épreuves qui ont failli me faire arrêter le jeu, épreuve de Peur plus Force, la zone n'est en plus pas particulièrement jolie et intéressante à explorer et il n'y a presque rien à y faire.11)- On visite plusieurs fois le Palais Krazoa durant l'aventure et la première fois avec la belle Krystal d'ailleurs mais le niveau perd de son intérêt je trouve au fur et à mesure que l'on s'y rend, à la fin on se fait même plus chier à faire un niveau, on dépose l'esprit et on se casse.... Dommage car j'adore l'ambiance de ce lieu mystique, et la musique c'est du caviar ! Les épreuves sont néanmoins assez variés, celle où il faut se faire guider par une luciole dans le noir pour faire péter un mur m'a bien fait galérer d'ailleurs.10)- La plage est un niveau plutôt sympathique mais néanmoins très court bien qu'on y repasse plusieurs fois. La première fois, pour sauver la reine des Cloudrunner d'ailleurs, ou il faut pousser des blocs pour reboucher la zone recouverte de gaz toxique. La musique de ce niveau est sympa mais tape un peu sur le système à force.9)- Un niveau un peu flippant surtout à cause de son ambiance oppressante et c'est ce qui le rend unique. Des espèces de plante vous adresseron en chemin et l'onde sismique comme pouvoir vous permettra d'en venir à bout. Bien aimé ce niveau, et j'aime beaucoup son ambiance flippante.8 )- Niveau très sympa même si moins intéressant la deuxième fois. Un chouilla facile aussi mais le niveau se fait vraiment avec plaisir. C'est aussi ici qu'on chopera le lance glace, ça tombe bien il fait très chaud ici.7)- Un des niveaux les plus beaux du jeu, et cette neige mon dieu ! C'est ici qu'il faudra sauver Tricky, Earthwalker prisonnier des Sharpclaw, de quoi découvrir toute les nouvelles mécanique avec votre nouveau compagnon qui sera très utile dans le jeu. L'ambiance bien glaciale est un régal, et comme dit plus haut c'est un des plus beaux endroit de ce jeu !6)- Le HUB du jeu, mais je le compte malgré tout comme un niveau à part entière. Tout d'abord, la musique est top, de même que son géant de pierre qui permet de se téléporter, et il sera fort utile. Un passage assez galère, c'est celui où il faudra partir à la recherche des champi blancs pour sauver la reine des Earthwalker, qui est malade. J'ai pas non plus oublier les nombreux passage à la boutique pour faire mes emplettes, avec ce bon vieux marchand des plus "sympathique" un lieu mémorable tout simplement.5) Mine de Glace [/g]- Excellent niveau, mélange de glace et de feu réuni en un. Que de passages incroyable comme le canon, la balade sur le mammouth en plein blizzard ou encore la recherche de Tricky dans l'espèce de mine envahi par de la lave. J'ai pas non plus oublier le premier vrai combat de boss du jeu, l'espèce de bestiole qui détient la Pierre ancestrale du feu.4)- Un des niveaux les plus difficiles du jeu mais c'est aussi l'un des meilleurs. Le premier passage avec son tableau électrique m'aura bien fait galérer, mais pas autant que celui où il faut éteindre les bougies à l'aide des statues Krazoa, un peu une horreur ce passage. J'adore également l'ambiance de ce niveau qui fait très "Temple de l'eau" de Zelda.3)- Le dernier niveau du jeu pour choper la pierre ancestrale de l'eau. L'ambiance et l'atmosphère volcanique rend super bien. C'est également un niveau assez triste car on peut voir de nombreux dinosaures emprisonné, comme celui du diplodocus qui une fois libéré se met à bouger dans tous les sens tellement il est heureux d'être libre, ça fait chaud au cœur...Néanmoins, c'est dans ce niveau aussi où le "mini jeu du ptérodactyle" est clairement un des passages les plus difficile du jeu, et responsable de nombreux pétage de câble de ma part. J'ai aussi beaucoup aimé le boss, à poursuivre au dessus de la lave.2)- On entre dans la deuxième masterclass de ce jeu avec la Forteresse Cloudrunner qui est juste sensationnel. Magnifique avec un level design travaillé, Fox sera capturé et il faudra réussir à choper le déguisement Sharpclaw pour pouvoir récupérer nos pouvoirs. Mais garde aux drones qui gardent la Forteresse, avec un petit coup de laser pour nous accueillir. C'est aussi à cet endroit que j'ai eu pas mal de Game over la première fois car c'est un niveau tout de même assez exigeant. Mais la course poursuite dans les profondeurs de la forteresse est vraiment sympa, de même que le petit passage avec les anneaux au dessus de l'eau qu'il faudra réussir pour progresser.1)- C'est non seulement le niveau le plus joli je trouve avec la Toundra Snowhorn, mais c'est aussi celui qui je trouve a tout simplement le meilleur passage du jeu. Point de Sharpclaw ici mais des Redeye (t-rex) pour nous accueillir et nous croquer. Il faudra trouver le pouvoir de la zone pour les vaincre, sans, ils sont invincible. On ira dans cette Cité 2 fois dans le jeu, et la première est la plus mémorable car on affronte le meilleur boss du jeu, le roi T-Rex, gigantesque est archi bien fait pour l'époque.Le combat est en plus vraiment pas simple et il m'a fallut longtemps avant de savoir quoi faire. L'ambiance flippante du lieu, seul regret en revanche c'est que c'est le même thème que le village Lightfoot mais c'est pas dramatique. La seconde visite est sympa aussi, il faudra réussir les énigmes du soleil et de la lune, dans une séries d'épreuves dont certaines sont vraiment pas évidente la première fois.