@SamusHunter2

-Late Spring release: May/June release depending on production number for launch

Sortie entre Mai et Juin (selon le niveau de la production et de stocks donc que Nintendo veut pouvoir fournir



-Aiming for 399/449$: Depending on taxes

Le prix serait entre 339 et 449 dollars



-Presentation already confirmed for this FY, speculation between late January/February, no info on that now.

On se dirige vers une présentation pour Janvier ou Février



-They still have to announce some Switch 1 games

Il reste un dernier jeu que Nintendo n'a pas encore annoncé pour la Switch.

L'insider déclare qu'il ne s'agit pas de Zelda WW /TP

Perso je vois Metroid Prime 2 Echoes pour une sortie en février du jeu