C'est officiel, la Blooper Team lance la préproduction de son prochain jeu. Aucune information sur ce mystérieux jeu de la part du studio pour l'instant, mais selon des rumeurs récentes, Konami souhaite suivre la voie de Capcom en proposant plusieurs remakes de la licence Silent Hill.Un leak récent parle d'un mystérieux Project H qui n'est autre que le remake de Silent Hill 3.Konami veut rendre la série Silent Hill pertinente dans l'industrie du JV et plus précisément dans le genre survival-horror en évitant certainement toute concurrence directe avec l'increvable licence mère de Capcom (plus de 8 millions de ventes pour Resident Evil 4 Remake actuellement).Konami peut sortir son épingle du jeu en proposant une alternative à Resident Evil avec sa licence horrifique fétiche, plus tournée sur l'horreur psychologique.La deuxième équipe de la Blooper Team, quant à elle, travaille sur leur toute nouvelle IP horrifique.