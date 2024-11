Exclusivités Playstation



Hello Gamekyo, cette question est un peu vague mais j'y ai réfléchi en voyant tourner les nouvelles sur le potentiel rachat de Kadokawa par Playstation. Je vais sortir FromSoftware de l'équation ici, rachat ou pas.







Pour vous, quels sont les studios qui représentent l'avenir de Playstation ?



Pas forcémment des studios 1st party mais également des partenaires. Sony en fin d'année dernière, est apparemment entré en contacte avec plusieurs studios Coréen par exemple pour continuer sur leur lancée avec NCSOFT et Shift Up, le studio NEOWIZ derrière Lies of P serait concerné.



Personellement, je pense à plusieurs noms ayant le plus de potentiel pour la bonne santé de Sony Interactive Intertainement créativement parlant pour les joueurs (et j'espère financiérement pour le soutient des studios bien sur).



Je vais citer les studios qui pour moi, se concentrent sur le gameplay, le level-design et la direction artistique pour faire briller leurs créations et pouvant inspirer positivement les autres first part de Playstation.



Hello Gamekyo, cette question est un peu vague mais j'y ai réfléchi en voyant tourner les nouvelles sur le potentiel rachat de Kadokawa par Playstation. Je vais sortir FromSoftware de l'équation ici, rachat ou pas.Pour vous, quels sont les studios qui représentent l'avenir de Playstation ?Pas forcémment des studios 1st party mais également des partenaires. Sony en fin d'année dernière, est apparemment entré en contacte avec plusieurs studios Coréen par exemple pour continuer sur leur lancée avec NCSOFT et Shift Up, le studio NEOWIZ derrière Lies of P serait concerné.Personellement, je pense à plusieurs noms ayant le plus de potentiel pour la bonne santé de Sony Interactive Intertainement créativement parlant pour les joueurs (et j'espère financiérement pour le soutient des studios bien sur).Je vais citer les studios qui pour moi, se concentrent sur le gameplay, le level-design et la direction artistique pour faire briller leurs créations et pouvant inspirer positivement les autres first part de Playstation.

Housemarque

Team Asobi

Sucker Punch

Bluepoint Games

Arrowhead

: Ce studio Finlandais talentueux présent dans l'industrie depuis bientôt 30 ans a une vision différente du jeu vidéo. De la difficulté, une narration décousue, un level-design et des mécaniques de gameplay addictives et un penchant artistique pour les ambiances sombres et aux lumières vives.: Je n'ai pas besoin de préciser la créativité et l'ingeniosité du studio à tous les niveaux et qui maitrise le rythme de leur jeu presque à la perfection.: C'est un cas compliqué à expliqué mais artistiquement, le studio arrive pour moi dans toutes ses licences à s'imprégner incroyablement bien des thèmes qu'ils abordent et à les retranscrire d'une manière très belle sans se limiter à un réalisme que certains studios s'imposent. Et ils ont le potentiel d'aller plus loin dans le dévellopement des mécaniques de gameplay en lien avec leur vision artistique.: Le studio derrière les remake de deux jeux légendaires qui sont symboliquement très fort pour l'industrie, Demon's Souls et Shadow of the Colossus. J'ai espoir que le studio se soit imprégnés de l'âme que ces jeux ont voulu transmettre et qu'une pépite artistique et de gameplay nous attend avec leur prochain jeu. J'espère qu'ils seront à la hauteur de mes attentes.: Un studio ayant une vision différente encore une fois. Avec des codes et des principes qui ont fait leur preuve sur le gameplay et l'ambiance visuel et communautaire de leurs jeux. Basé sur le fun instantanné et les détails des mécaniques de gameplay en multijoueur depuis Magicka.Kojima est un éléctron libre et profite bien de Playstation, il ne faut pas le compter. Shift Up fera un Stellar Blade 2 certainement mais avec Tencent dans le viseur, ça va être compliqué de continuer à faire des jeux solos avec eux.Les rumeurs sur les nouvelles licences et suites de certains autres studios sont alléchantes mais je me méfie maintenant notamment de Haven, Insomniac Games, Firesprite, Santa Monica ou encore Guerrilla.Media Molecule et Naughty Dog sont entre le deux pour moi, deux studios talentueux qui peuvent se laisser dépasser par leurs ambitions et qui ont subit en interne ces dernières années.