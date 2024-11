Zelda Twilight Princess est encore ce que je considère aujourd'hui comme le Zelda ayant les meilleurs temples de la série. Pas facile de faire un classement tant ils sont bon pour la plupart, mais j'ai relevé le défi ! Je précise que la caverne de l'ordalie étant simplement une succession de pièces avec des ennemis, je n'en prendrais donc pas compte dans ce classement.9)- Le palais du Crépuscule est le seul temple que je trouve "mauvais" dans ce jeu. Bien que la mécanique avec l'orbe a ramené de salle en salle avec à chaque fois une main qui cherche à nous la reprendre est plutôt sympa et plutôt stressante mais ne suffit pas à le hisser plus haut selon moi.8 )- Premier donjon du jeu et bien qu'il soit plutôt agréable à parcourir, je trouve qu'il ya bien mieux par la suite. L'idée du donjon sera de libérer et ramener tous les singes afin de pouvoir accéder au boss de la zone. Le boomerang tornade est le trésor du donjon et sera nécessaire pour progresser. Sympathique ce donjon mais sans plus pour moi.7)- Le Temple de l'eau de Zelda TP en gros. La tunique zora permet à Link de se mouvoir comme un poisson dans l'eau ce qui rend la nage bien plus agréable que dans les autre jeux Zelda. L'ambiance est top, de même que la musique. Ce qui fait un peu pencher la balance néanmoins c'est le fait de de voir constamment retourner dans la salle principale pour pouvoir amener l'eau et progresser. C'est un peu lourd à la longue, mais l'alternance passage aquatique et sur la terre ferme est plutôt bien rythmé. Le boss est très bon à combattre mais trop facile...6)- Les Mines Goron est un des donjons les plus fun du jeu. Entre autre grâce au bottes de plombs qui permettent de marcher sur le plafond à l'aide de la gravité. C'est fun de se retrouver la tête en bas, le donjon reste néanmoins je trouve assez facile, il aurait mérité à être un peu plus corsé, même si la cachette du dernier doyen a trouver est pas si simple que ça... Dans le donjon, on y trouve l'arc, arme chère à la licence.5)- Dernier donjon du jeu avant l'affrontement final et je le trouve bien plus réussi que la honteuse tour de Ganon de Zelda Wind Waker.... La première partie se déroulera à l'extérieur du château sous une pluie fine, avec un gros combat face à celui qui nous aura bien emmerder durant tout le jeu, le roi Bulblin. Ensuite, on pénétrera enfin à l'intérieur du château avec la musique de Ganondorf en fond.Se fritter contre des gros chevalier en armure sera monnaie courante ici, alors que l'orage gronde dehors, jusqu'à atteindre la sommet du château ou nous attend le maître des lieux.4)- J'aurai pu le placer plus haut si ce Temple ne s'était pas révélé aussi simple malheureusement, il est même encore plus simple que les donjons du début et ça le dessert un peu tant son concept est génial. Grâce au bâton anima, le trésor du temple, vous pourrez animer des statues pour vous aider, notamment un qui va vous suivre durant la deuxième moitié du donjon et il faudra le faire progresser en même temps que vous. La musique est géniale et le concept tout autant.3)- Un Temple qui se déroule dans un manoir de yétis. C'est non seulement très original mais aussi incroyablement bien foutu tant l'ambiance neigeuse est délicieuse. C'est un des donjons les plus difficile du jeu (foutu énigme des blocs) et je dois admettre que j'ai bien bien galérer dans cet endroit, en parti à cause de ces ennemis mortels qui peuvent nous geler sur place. Heureusement, la bonne soupe de monsieur yéti aura fait son affaire. Le lore entourant ce lieu avec le miroir qui rend fou la femelle yéti était également bien pensé. J'ai pas parler du boulet aussi, trésor du donjon et qui permet de se défouler bien comme il faut !2)- Deuxième donjon le plus difficile du jeu, Célestia ma marqué aussi par son ambiance incroyablement mystique. Bien que les habitants de Celestia se révèle un peu décevant, des poules chauves quoi.. Le donjon en lui même est excellent, et le devient encore plus quand on acquiert les doubles grappin, très jouissif et qui permettent de se la jouer Spider-Man... Le final en apothéose au sommet du temple avec un dragon comme boss sous un orage déchaîné, plus épique tu meurs !1)- Sans hésitation, c'est le meilleur donjon du jeu pour moi et de loin. L'aérouage qu'on récupère permet de faire du "skate" sur le sable et sur des genres de rails et ça rend le tout bien fun. Difficile mais pas trop, il faudra au préalable trouver 4 flammes de spectre pour accéder à la deuxième partie du niveau, et qui n'est pas sans rappeler le Temple de la Forêt de Zelda OOT. L'ambiance est incroyable avec son ambiance quand même assez flippante, ses squelettes, momies ou autres insectes dégueu qui vous sautent dessus dès que vous marcher sur le sable mouvants à la Indiana Johns Style. Que dire du combat épique à la fin avec Humbaba ?Voilà j'espère que ce top/classement des donjons de ce jeu vous aura plu, hésitez pas à me dire votre top à vous et à bientôt sur le site !