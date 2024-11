Suite et fin ======>10)On commence le top 10 avec ce niveau qui m'a beaucoup rappelé Les jardins Venteux de Mario Galaxy. J'ai bien aimé m'envoler et réaterrir sur les ballons, d'ailleurs la physique de ces dit ballons est archi bien foutue j'ai trouvé, on les voit vraiment se déformer quand on marche dessus. Le niveau est très simple mais ça m'a pas dérangé car il est très reposant. Quand le géant fait venir la pluie et l'orage c'est bien sympa aussi.9)- Chaud chaud chaud ! Une montagne volcanique nous en veut personnellement pour ce qui figure comme l'un des meilleurs niveaux du jeu selon moi. Ses épaisses coulées de lave en fusion ou ses nombreuses météorites qui nous tombent sur le coin de la tronche le rende pas si facile que ça a franchir et un peu de challenge dans un jeu qui en manque trop à mon goût fait du bien.8 )En général je suis pas un grand fan des niveaux se déroulant dans un casino. Encore quelques traumatismes de Sonic Heroes probablement x) Mais celui d'Astro Bot est génial. C'est dans ce niveau que l'on découvre le ralentisseur de temps, et ce qui est super bien foutu c'est qu'on peut l'utiliser un peu partout et en temps réel s'il vous plaît ! J'ai adoré le concept bien que déjà vu.7)- L'un des trop rares niveaux se déroulant dans l'espace dans le jeu et en plus d'avoir une DA que je trouve très jolie, c'est aussi un niveau que je trouve vraiment très agréable à parcourir. L'ascension jusqu'à délivrer notre pote kidnappé par une soucoupe volante, sera pas une mince affaire, entre les lasers, le vide ou autre scie circulaire...6)- Un niveau qui m'a rappelé un peu celui de Banjo Kazooie avec le bonhomme se neige géant. Un niveau un peu court mais c'est l'un des meilleurs niveaux du jeu, avec la musique qui va avec. C'est beau, c'est fun, et on peut même apercevoir les baleines sautées au loin. On valide aussi évidemment le patin à glace qui permet de bien s'éclater.5)- Un niveau qui rappel des jouets d'enfants, ou plutôt un genre de coffre à jouet. La particularité de ce niveau, c'est de basculer du jour à la nuit et vice versa comme l'indique le nom. Ce qui permet une mécanique bien fun, car il sera nécessaire de changer le moment de la journée pour pouvoir progresser, changeant également l'ambiance au passage.4)- Ce niveau c'est du Génie loul. Déjà l'ambiance est top avec son délire conte des 1000 et 1 nuit, style Aladdin. Mais après c'est carrément la masterclass car un génie nous attaque dans une gigantesque tornade et de plate-forme qui s'envole pour pouvoir l'atteindre. Cela donne un côté vraiment épique au niveau, et le combat de boss est également très sympa.3)- On entre sur le podium avec cet incroyable niveau à la musique géniale et à l'ambiance qui n'est pas en reste. L'arbre qui chante, le côté hyper fun avec la transformation qui permet de créer des plate-formes puis ensuite des genres de bulles en aspirant le miel. Tout en haut, un combat de boss bien sympathique.2)- Un niveau exceptionnel. Pouvoir se rendre petit n'importe où grâce à la transformation souris modifie le level design et offre de nouvelles perspectives intéressantes. Jusqu'à carrément pénétrer dans un genre de "chambre d'enfant" puis ma musique fun qui va bien. Dommage que ce soit la seule fois malheureusement où on aura cette transformation, et c'est dommage car le concept est génial...1)- Le voilà le meilleur niveau du jeu selon moi. Celui où on découvre la géniale transformation en éponge qui permet à Astro de non seulement arroser un peu partout ce qui permet d'avoir des plate-formes une fois les éponges mouillées, mais également de devenir énorme et tout écrabouiller sur son passage, rappelant un peu Mario géant sur Nintendo DS. C'est le niveau le plus fun du jeu pour moi, je le refaisait même parfois pour le plaisir. Un régal et la DA et la musique est superbe également.Voilà ce long top est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ! Hésitez pas à me dire quel niveaux, vous, vous avez appréciés !