Pour ceux d’entre vous qui possèdent encore un casque PSVR d'origine, il serait sage d'agir rapidement si vous n’avez pas encore commandé un adaptateur pour la PS Camera.Pour information, la PS Camera utilise un port propriétaire sur la PS4, qui n'est pas présent sur la PS5. Ainsi, pour connecter cet accessoire à la console actuelle de Sony, le fabricant a offert un adaptateur gratuit à tous les propriétaires d’un casque PSVR.Cet adaptateur est disponible depuis quatre ans, mais– ou jusqu'à épuisement des stocks – la distribution de cet accessoire prendra fin. Cela signifie que, si vous n’en possédez pas déjà un, vous ne pourrez pas utiliser la PS Camera sur la PS5, sauf siN'oubliez pas que la PS Camera est nécessaire pour le PSVR, car le casque de Sony suit votre position grâce aux lumières positionnées autour de l'appareil.Il vous reste encore un peu plus de deux semaines pour passer votre commande si ce n’est pas déjà fait. Nous vous recommandons d’en obtenir un par précaution si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez commander votre adaptateur gratuit tant qu’il en reste en stock, via ce lien :

posted the 11/12/2024 at 10:01 AM by famimax