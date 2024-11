Exclusivités Playstation



L'excellent suivi continue pour Stellar Blade avec une belle update qui arrive le 20 Novembre 2024 gratuitement sur PS5 !

















*Tout d'abord plusieurs corrections mineurs dans le gameplay pour le rendre plus agréable.*Une option pour complétement retirer la queue de cheval de Eve est disponible.*4 nouveau costumes sont ajoutés et une nouvelle paire de boucles d'oreilles.*Chose assez rare mais viennent s'ajouter aux lip-sync Coréen, Japonais et Anglais les synchronisations labiales pour le Français, l'Espagnol, l'Italien, l'Allemand, le Portugais et l'Espagnol d'Amérique Latine.*Le mode Photo qui semble assez riche.Et ajoutons à cela le DLC qui semble payant pour la collaboration Nier Automata avec plusieurs costumes pour les personnages à obtenir auprès d'un PNJ bien spécial.