Bah je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça passe.L’intrigue est vraiment prenante, les décors utilisés sont chouettes, il y a une réelle évolution des personnages (en 6 épisodes seulement), les dialogues sont excellents et les deux timelines sont passionnantes à suivre et ne cassent en rien le rythme du récit (coucou Resident Evil Netflix).Dommage que les scènes d’actions se comptent sur les doigts d’une main. Pire, les chorégraphies des combats n’ont rien d’inventif ou d’extraordinaire. Je pense que tout le monde reste clairement sur sa faim à ce niveau, surtout en comparaison avec les jeux vidéo Yakuza.Alors j’ai peut-être apprécié, car je n’ai jamais fait Like a Dragon Kiwami à cause de la barrière de la langue, et c’est peut-être à cause de ça que j’ai apprécié cette série. Je compte rattraper mon retard en tout cas, car je viens juste de prendre le jeu tellement la série m’a donné une petite hype.Les personnages sont là, l’intrigue est installé, la suite donne envie, bref, contrairement à Knuckles qui ne raconte rien du tout (une histoire de Bowling franchement...), la nouvelle série de Sega a un énorme potentiel.Je suis hype pour une saison 2 perso même si c'est très loin d'être une série incontournable.