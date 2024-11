Monster Hunter

A propos de la beta j'ai bien aimé du coup j'ai pré-commandé la version ultimate.Sur ce que j'ai pu tester on est à mi chemin entre Rise et World. Pas dans la vigueur d'un Rise mais pas non plus dans le style posé de World un juste milieu appréciable.Sinon question essayez vous de recréer le même chasseur entre chaque jeu Monster Hunter ?Canoniquement dans mon délire. Mon personnage de World est la mère de mon personnage de Rise et la grand-mère de mon personnage dans Wilds (tous feminin because lol).Sachant que Rise est mon premier Monster Hunter et World mon second, Wilds sera mon troisième.