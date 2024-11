Sur Resetera certains se sont amusé à regarder à qui appartiennent les IP des jeux Kojima Prod et au final elles appartiennent toute au studio.Que ce soit Death Stranding désormais mais également OD le jeu en partenariat avec XboxMais également Psysint en partenariat avec PlayStation

posted the 11/07/2024 at 01:26 PM by jenicris