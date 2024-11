Les cartes rares se trouvent dans les boosters écornés. Il faut les tourner et c'est là qu'on les trouve. J'ai trouvé Mewtwo EX de cette façon 2 fois. J'ai aussi trouvé un Dracaufeu Doré, l'une des 3 plus rares de l'extension.



Beaucoup de gens commencent à dire que c'est encore un (bas+B), sauf que non, ça marche vraiment.



Pas à tous les coups, mais ça marche vraiment.