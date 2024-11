Bonjour à tous, après avoir étudier vos proposition c'est celle de @Sora78 qui a retenu mon attention, merci à lui et aux autres pour les idées. Je vous propose donc dans ce top en vrac 20 jeux à faire absolument en période d'Halloween. Vu la longueur de ce top, il sera proposé en 2 parties comme bien souvent.20)- Outlast est un jeu terrifiant dans laquelle vous incarner Miles Upshur, un journaliste d'investigation venu enquêter sur les horreurs qu'on raconte sur l'asile de Mount Massive. Pris au piège malgré lui, il va devoir tenter de survivre face à des psychopathe tous plus flippants les uns que les autres, sans aucune arme pour se défendre et dans des zones parfois entièrement plongées dans le noir. Frisson garantie !19)- Medieval nous conte l'aventure de Sir Daniel Fortesque, un squelette qui va devoir lutter contre un méchant sorcier nécromancien du nom de Zarok qui a levé une armée de zombies et autres joyeuseté pour prendre le contrôle de ce monde. Ce jeu d'action aventure ambiance Tim Burton n'a pas eu le succès escompté mais ça reste un excellent jeux à faire en période d'Halloween. Il a connu un Remake en 2019 de très bonne facture.18 )- Little Nightmares sorti en 2017 nous fait incarner une petite fille en ciret jaune qui doit échapper à des créatures dans un univers cauchemardesque et glauque au possible. Il mène aventure et réflexion et tout ces créatures vous pourchasseront sans relâche. Ce jeu a connu plusieurs suite comme Little Nigthmares 2 et le 3 qui devrait sortir courant de l'année prochaine. Mignon en apparence, il ne l'est que sur le papier....17)- Véritable chef d'œuvre du Survival-Horror science fiction. Dead Space a été remarqué pour son incroyable ambiance sonore, ses graphismes de haute volée et ses combats originaux à base de démembrement face à des créatures nommés nécromorphes plus immonde que jamais. Dans le glauque et sombre vaisseau Ishimura, Isaac Clark va tenter de survivre face à cette invasion nécromorphe qui menace l'univers entier. Le jeu a connu un excellent Remake en 2023 qui sublime littéralement la formule.16)- Connu aussi sous le nom de Fatal Frame, Project Zero 2 est un survival horror vraiment flippant qui fait face à des fantômes tous plus badant les uns que les autres. Munies d'un simple appareil photo, Mia et Mayu vont tenter d'élucider le mystère qui plane sur ce village hantée tout en combattant ces ectoplasme à l'aide de votre caméra. Souvent sombre et flippant, un jeu parfait pour ceux qui ont la phobie des fantômes !15)- Édité et développé par Frictional Game à qui ont doit l'incroyable série d'horreur Amnesia. C'est un survival horror de science fiction se déroulant dans un univers sous marin et qui va surtout jouer sur la terreur psychologique du joueur. Vous devrez éviter tant que possible les monstres qui voudront votre peau alors que vous n'avez aucun moyen de vous défendre, néanmoins il ya toujours un moyen de les éviter.14)- Développé et diriger par Shinji Mikami, à qui ont doit Resident Evil. The Evil Within est un survival horror "à l'ancienne" dans lequel on incarne l'inspecteur Sebastian Castellanos qui se retrouve malgré lui prisonnier du STEM, un monde virtuel cauchemardesque. Le jeu rappelle évidemment beaucoup Resident Evil avec de nombreux clin d'œil mais heureusement un univers et des créatures originales. Disposant d'une excellente durée de vie, d'une difficulté relevée et des situations de jeux variés, c'est une excellente pioche en période d'Halloween.13)- Édité par Sega, Condemned tente de terroriser le joueur dans ce FPS qui se manie toujours à l'arme blanche tant les munitions se font rare. Les combats sont brutaux et violents, face à des adversaires humains tenaces. L'univers est noir et glauque au possible, alors que vous traversez les dédales sombre de la bâtisse...12)- Layers of Fear développé par Bloober Team à qui ont doit le récent Silent Hill 2 Remake est un survival horror psychologique. Le joueur contrôle un peintre souffrant de trouble psychiatrique qui tente de terminer son œuvre dans un manoir où des manifestations paranormale (et flippante) ne cesse de faire leur apparition à mesure que l'on avance dans le jeu. Il faudra tenter de vaincre ses peurs et de résoudre les énigmes dans ce périple psychotique et effrayant.11)- Pour parler un peu d'un autre jeu que Dark Descent. The Bunker est le dernier de la série des Amnesia et nous fait incarner un soldat français en pleine Première Guerre mondiale obligé de se retrancher dans un bunker après un assaut ennemi dévastateur. Seulement, il se rendra vite compte d'une étrange créature sévit dans ces lieux, et veut votre peau. Il va falloir pour le joueur de sortir en vie de ce bunker et échapper à la créature en résolvant des énigmes parfois bien tordues... L'aspect suffoquant et 8 clos du lieu met vraiment mal à l'aise, et l'ambiance sonore est une vrai prouesse.C'est tout pour cette première partie, la suite arrivera prochainement !