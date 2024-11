C'est un véritable parcours de terreur, c'est différent de ce que nous avons fait avec Resident Evil, où il y avait beaucoup de pièges, d'énigmes et de choses à résoudre. House of the Dead est avant tout un jeu de tir sur rail léger, donc il vous plonge directement au cour de l'action. Je vais faire un film qui reflète cette approche et se déroule en temps réel, entraînant le public directement dans l'action.



ll ne sera pas encombré d'une histoire de fond qui pourrait exclure les gens qui ne connaissent rien à The House of the Dead. Tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Tout le monde sera aspiré directement dans l'action et en apprendra davantage sur les personnages et l'intrigue, car ils auront 90 minutes pour s'échapper de la maison hantée la plus extrême dans laquelle vous ayez jamais été.

Après le naufrage Monster Hunter, on apprend que The House of the Dead, célèbre licence de Sega à une certaine période, sera sous la tutelle de Paul S. Anderson pour une nouvelle adaptation Lives (oui, il y en a déjà eu une par le passé).Monsieur se chargera de l'écriture et de la réalisation et ajoute que le film sera en quelque sorte différent d'un certain Resident Evil qu'il a lui-même réalisé par le passé.On parie que Milla Jovovich (sa femme) sera de la partie pour incarner une énième femme invincible, a moins qu'elle aura le rôle d'un monstre invincible, pourquoi pas...