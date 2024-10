On s'en doutait mais Bioware ce n'est plus qu'un logo.Outre le bashing qu'est entrain de subir le jeu, de nouveaux tests sont entrain d'apparaitre. C'est juste aberrant de voir ce qu'est devenu Bioware.Ce n'est pas juste de la haine gratuite, Skillup a sortie son test et il démontre preuve à l'appuie la myriade de défaut du jeu. Un jeu qui a été (produit) par un comité, résultat ?Une écriture édulcorée, digne d'un Pixar : ils ont supprimé les moments sombres et sérieux de la licence pour les remplacer par des moments "drôles" à la Marvel. Il n’y a aucun conflit véritable entre les personnages, et quand il y'a un désaccord, il est traité de manière enfantine (comme le montre SkillUp dans sa vidéo). Les choix ont peu de conséquences réelles. Le design des personnages est insipide et rappelle des caricatures sorties de Shrek. Quant aux maps, elles semblent construites comme celles d’Overwatch, mais sans le soin du level design. Les puzzles insultent littéralement l'intelligence des joueurs...et la liste continue.Encore une fois tout ça il le montre dans la vidéo, j'espère pour eux que ça va se vendre sinon c'est chaud...