Et oui 7 ans déjà ! Cela méritait bien un petit retour sur le jeu. ^^Sorti le 27 Octobre 2017, la même année que la Switch et Breath of The Wild, Super Mario Odyssey a été un grand succès à sa sortie, autant en terme de vente que critique (97 Metacritic)Qu'en retenez vous ?Pour ma part, c'est mon Mario 3D préféré après Super Mario 64.Le jeu en est d'ailleurs un parfait hommage, notamment quand on revient dans un certain Royaume qui nous verse une larme de nostalgie.Il marque également le retour aux sources en monde ouvert qui me manquait un peu depuis Super Mario Galaxy car j'ai toujours préféré le coté exploration de 64 et Sunshine.Coté maniabilité, le plombier répond au doigt et a l'oeil, et le jeu fourmille de trouvailles de gameplay grâce à Cappy qui permet de prendre le contrôle d'une grande variété d'ennemis amenant plein de mécaniques et situations différentes.Odyssey se distingue aussi par son coté décalé à de nombreux moments :Le T-Rex, la ville de New Donk City où Mario se ballade au milieu d'humains, les nombreux costumes, le scénario où Bowser veut se marier, les séquences en 2D où encore sa musique avec des touches de Jazz rétro qui colle parfaitement a l'ambiance du titre.Une OST qui m'a marqué, que je trouve aussi relaxante et qui donne la pêche.Son contenu et sa durée de vie est fidèle a ce qu'on peut attendre d'un Mario 3D, 17 mondes dont certains se démarquent plus que d'autres (La lune, le désert ou celui de la cuisine) et qui offrent une grande variété de paysages colorés tous agréable à parcourir.Alors on pourrait lui reprocher sa facilité si on fait le jeu en ligne droite où encore le grand nombre de lunes à obtenir par rapport aux précédents opus (999 !) mais pour ma part, ce ne sont pas des points qui m'ont dérangés.Odyssey est à mes yeux un chef d'oeuvre d'ingéniosité et le Mario 3D le plus abouti à ce jour.Si je n'avais pas la nostalgie de SM64, je le placerais tout en haut. J'aurais bien envie d'ailleurs de retourner dessus, ça fait longtemps.Je suis maintenant très curieux de voir ce que nintendo nous réserve pour le prochain opus !