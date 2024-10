« Lorsque nous avons commencé à travailler sur une suite, la première question que nous nous sommes posée est la suivante : « Quel est l'ADN d'un jeu Ghost ? explique Fox. « Il s'agit de transporter le joueur dans le romantisme et la beauté du Japon féodal.



« Je suis resté assis pendant deux heures à regarder la montagne », a déclaré Connell à propos du stratovolcan actif, dont l'apparence est similaire à celle du mont Fuji. « C'était stupéfiant.



« À l'intérieur du parc, vous devez regarder une vidéo vous informant des dangers que représentent les ours », a déclaré M. Fox. « Se trouver dans ce parc incroyablement beau, avec des falaises déchiquetées et de l'eau, tout en étant conscient de la présence d'ours dangereux, c'était électrisant."



« L'un des défis que pose la création d'un jeu en monde ouvert est la nature répétitive de la même chose », a déclaré Connell, notant que les joueurs seraient en mesure de maîtriser des armes à feu en plus des armes de mêlée telles que le katana. « Nous voulions trouver un équilibre par rapport à cela et trouver des expériences uniques."

Nate Fox et Jason Connell , les deux directeurs créatifs reviennent un peu sur l'annonce du jeu, l’équipe de Sucker Punch a d'ailleurs visité une douzaine d'endroits pour créer le concept art que vous voyez juste en dessous. La visite au parc national de Shiretoko au nord-est d'Hokkaido a permis d'enregistrer les sons de la nature par l’équipe audio.Pour parler de l'histoire d'Atsu, elle est décrite comme une "outsider vengeance", avec un peu plus de choix narratif que l'histoire de Jin Sakai. Avec l'ajout des armes à feu, Sucker Punch cherche justement à rendre le monde ouvert moins répétitif que Tsushima.Ghost of Yotei est prévu sur Ps5 courant 2025.