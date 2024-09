vraiment

1. Oui, day one à moi le GOTY2. Oui, mais plus tard et pas aussi cher, je suis un rat et j'ai déjà un backlog de jeux long comme ma3. Oui, meme si j'ai déjà la version PS5 j'ai surtout des actions chez SE qui font triste mine gros4. Oui, pourtant j'ai la PS5 mais j'ai eu peur que ma vue baisse, j'ai besoin de mes 3 pixels de plus et j'aime pas les expériences sub 120 fps, les kaléidoscopes franchement peu pour moi5. Non, déjà fait sur PS5, j'allais pas vendre un rein pour mettre 3000€ dans un PC et attendre... le 30fps, le 480p et le motion blur c'est plus cinématographique façon6. Non, j'avais envie de l'acheter il y a un an sur PC mais la hype est passée, là j'ai mes mains occupées sur d'autres jeux (tout comme un flirt qui dure trop longtemps mène à la friend zone7. Non, certains avis m'ont depuis coupé l'envie d'y jouer (ce n'est pas un Final Fantasy en fait c'est une fusion entre GoT et GoW version Wish magueule8. Non, je l'aurais pris à sa sortie, mais pas de PS5 et je n'ai plus le temps de jouer (bébé, boulot... toussa), Astrobot sera mon GOTY (et aussi mon seul jeu de 2025 mais chuuut9. Non, le jeu ne m'a jamais intéressé, FF c'est pas ou plus ma came depuis FFXV et sa team Vivelle Dop, en plus ça me rappelle que je suis chauve...10. Non, j'ai fait le jeu sur YouTube et j'adore lui faire caca dessus depuis sur tous les articles de Gamekyo, objectivement manette en main pire jeu de l'histoire11. Non, j'ai des valeurs et je suis vexé car Sony cay le mal incarné et a sorti son chéquier comme toujours pour empecher les honnetes joueurs de se le procurer12. Non, j'attends qu'il soit sur le Game Pass. Je mets plus d'energie pour chercher un VPN gratuit et pour acheter des cartes xbox live turques plutot que de me trouver un boulot. t'as cru que j'achetais encore des jeux bro?13. Non, los amigos m'appellent tous Barbe Noire héhé (alors que je gagne 8k par mois grâce à la VR et Elon Musk)A. Oui, tous les joueurs sont bien informés, tous ceux qui l'auraient acheté sur PC en 2024 attendent la bave aux lèvres le GOTY. On parle de Final Fantasy là bro, Best Serie Ever.B. Non, le jeu sort trop tard car les moutons... heu, la majorité du public est passée à autre chose depuis que le jeu ne passe plus à la TV et que les potes sont sur d'autres jeux. J'aurais l'air d'un bouffon si je le faisais maintenant donc il va se vendre nettement moins bien que s'il était sorti day one sur PS5 et PC.En plus c'est un jeu de merde tout le monde le sait désormais, plus personne ne l'achète, c'est mort il est même déstocké à 15€ sur PS5. Ça sent le méga flop. Pour ce prix, les gens vont plutôt bouffer un BK en 2025.C. Non, le PC n'a aucun impact sur les ventes de jeux. La version PC aurait juste vampirisé les ventes du jeu sur PS5 car c'est connu, le grand public occidental est blindax et ont tous chez eux la PS5 et un PC gamer pour les AAA et vivent dans leurs villas à 2 millions donc le jeu ne se serait pas plus vendu au final.D'ailleurs pourquoi les éditeurs se font chier à faire du multi-support ? The Witcher 3 aurait fait 50 millions seulement sur PS4 sinon, les cons...D. Non PC = tipiak. Il ne faut pas sortir les jeux day one là-bas, c'est la faillite assurée. SE doit accepter à vie les chèques de Sony comme... heu.... qui encore?PS: on sera au moins tous d'accord pour dire que les artworks sont beaux.PS2: bonne soirée et surtout bon courage aux modos avec Aerith et ses 456872696543 comptes, la semaine pourrait être longue.