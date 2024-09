La PS4 Pro en bref... aux États-Unis, la PS4 Pro a représenté 13 % du nombre total d'unités de PS4 à vie, et environ 15 % des dollars. La tendance du volume total des unités de PS4 n'a pas changé de manière significative lorsque la PS4 Pro est sortie, mais le prix moyen a augmenté. La PS4 Pro a réussi à générer des ventes supplémentaires auprès des super enthousiastes (et non de la masse).

Matt Piscatella (Circana/NPD) :Donc la PS5 Pro à ce prix ca sera quoi ? 1% ? Moins ?