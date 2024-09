Alors je sais que l’heure est à la plate-forme 3D avec la récente sortie d’Astro Bot, mais moi, je suis retourné à la veille époque du genre en 2D.Longtemps resté sur l’étagère sous blister, j’ai décidé de faire un test du jeu de quelques heures et finalement ça s’est transformé en 15 h de jeu et 100 % des trophées.Mais il est vraiment incroyable ce Sonic, les remix des OST, le gameplay parfait qui répond sans faute aux actions du joueur, le level design des niveaux avec X variantes de cheminement, les Bonus, le choix des personnages, les Boss et j’en passe, le jeu est vraiment prenant et complet.Je me suis mangé une grosse baffe alors que je m’attendais à un remix sans âme des anciens volets.En plus, j’ai fait la vraie fin et a ma grande surprise, le jeu continue avec le Mode Bis. Je ne sais pas si c’est du remplissage, mais je suis juste méga hype de découvrir ce qui se passe après cette fin de fou.Je termine sur un grand BRAVO à toutes celles et ceux qui ont réussi le trophée OR des stages Bonus sphères bleu sans triche. J’ai souffert comme jamais, mais ce mini-jeu est tellement addictif qu’on peut allumer le jeu juste pour jouer à ça, un jeu dans le jeu, un peu comme le mode Mercenaire dans les Resident Evil ou le jeu de carte Triple Triad de FF VIII pour ne citer qu’eux.À faire absolument si vous êtes fan de l’hérisson bleu ou des anciens jeux de plate-forme en 2D. Ce Sonic est une méga bombe, il mérite entièrement sa réputation.