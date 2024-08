Jeux Video

Je mets en blog car ça manque encore de sources en dehors de Puck News, mais ça commence à faire le tour du web donc voici en deux mots :Depuis un certain temps, la Warner préparerait un tout nouveau jeu Batman, cette fois directement connecté au dernier film en date (Pattinson) et accessoirement à The Penguin (HBO).Si confirmé, cela ferait lien avec les propos de James Gunn sur sa volonté de désormais faire des jeux DC canon à l'univers, bien qu'il aurait été plus logique que ça le soit avec "l'autre" film en préparation, lié au nouveau DCU.Dans tous les cas, sauf miracle, ce sera sans Rocksteady on sait hein...