=======> La SuiteRappel :10)- Il faut quand même avouer que se battre et explorer dans le corps d'un géant, c'est quand même sacrément la classe, encore plus quand c'est aussi beau que dans God of War ou on peut voir la tête, la barbe et le corps du géant à tout moment.9)- L'un des plus beaux endroits du jeu assurément, cette ville sous la neige semble figée dans le temps, et les aurores boréales la surplombant sont du plus bel effet.8 )- J'aurai pu mettre le jeu entier mais Origins est tellement une claque de partout que c'est difficile de mettre un seul lieu en particulier. Mais aller dans le désert et contempler ces dunes à perte de vues, balayés par les vents du désert, c'est juste éblouissant !7)- Qui n'a jamais rêver d'explorer Poudlard en 3D avec les moyens d'aujourd'hui ? Un rêve de gosse devenu réalité grâce à HL. C'est tellement fidèle à l'œuvre de JK Rowling qu'on se régale à parcourir le château et en déceler tous ses secrets. Et qu'est ce qu'il est beau ce château mon dieu !6)- Il ya beaucoup de belles villes dans Skyrim mais si je devais en retenir qu'une, ce serait Markarth. Son architecture naine digne du Seigneur des Anneaux est impressionnante avec ses immenses cascades, et ses montagnes gigantesque. Ce lieu me fait rêver tout simplement.5)- Le plus bel endroit du jeu. Cette cité sous la pluie avec les vitraux bleutés est absolument somptueuse. Et que dire de la musique très mélancolique, un lieu majestueux mais également rempli de tristesse...4)- Un petit jeu 2D pour la route, Rayman Origins est magnifique tout le temps mais le plus bel endroit du jeu selon moi, ça reste ses fonds marins tellement magnifique que ça se passe de commentaire, juste admirez..3)- Un des plus beaux endroits qu'il m'est était donner de voir dans un jeu vidéo. Jamais Remake n'aura était aussi somptueux, rien que le hall est une masterclass absolument monumental....2)- Je triche j'avoue, mais impossible de ne mettre qu'un seul lieu dans cet open world au graphisme qui ridiculise encore la concurrence... R* tellement en avance sur son temps, que ce soit les montagnes, les forêts, les plaines ou encore le désert, tout tabasse, impossible de faire un choix.1)- C'est pour moi le plus bel endroit que j'ai vu dans un jeu vidéo à ce jour. Ses couleurs, sa distance d'affichage, son ambiance, rah lala même si ce top n'a pas pour but d'établir un classement, tant pis, symboliquement je le met quand même premier.Il ya beaucoup de jeux que j'ai pas encore fait. (Soyez pas surpris de ne pas voir Elden Ring par ex) et peut être que je referai d'autre top de ce genre avec d'autres jeux car on va pas se mentir, énormément d'endroit sont magnifique dans les jeux vidéos ! )J'espère que ce top vous aura plu, bonne fin de semaine !Première partie dispo ici :