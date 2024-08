Nouveau top en vrac (qui je rappel n'a pas pour but d'établir un classement prédéfinis) voici 20 lieux que je trouve magnifique dans les jeux vidéos, open world ou pas. C'est parti !J'espère que vous apprécierai le voyage !20)- Fable 2 est un jeu magnifique même encore aujourd'hui et je dois dire que j'aurai très bien pus mettre Bowerstone par ex mais j'ai décidé de mettre Oakfield. Une zone somptueuse, dans un petit village bucolique avec des couleurs qui pètent à l'écran. A noté que si vous faites la quête des Moines des Ombres, ce petit havre de paix se verra bien changé.19)- Sûrement un de mes endroits préférés du jeu. Le village d'Elimith est à flanc de montagne, avec tout en haut un laboratoire gardé par un étrange personnage. C'est aussi ici que vous pouvez avoir votre propre maison moyennant finance et quelques bricoles à récupérer. Son ambiance, sa musique très calme, et ses innombrables choses à faire font que j'adore ce lieu.18 )- Le plus bel endroit du jeu assurément, Anor Londo c'est la cité des Rois et forcément elle pète la classe avec son coucher de soleil. Ça nous change de la forteresse toute glauque d'avant. Bon, même si c'est très joli, n'espérez pas que ce soit une promenade de santé, c'est même tout l'inverse !17)- J'aime beaucoup la neige dans les jeux vidéos, surtout quand c'est bien fait et dans SF Adventure, ça ne déroge pas à la règle. La zone est absolument somptueuse, même si dans ce jeu, il ya beaucoup de zones très jolies, j'aurai pu mettre le Cap Claw ou la cité fortifiée par exemple.16)- Pas un monde très complexe mais ça reste quand même l'un des plus jolis du jeu. Je trouve que ce niveau fait très "Zelda" ou on se croirait dans le domaine Zora. La petite ville sous la mer reste évidemment mon endroit préféré. Un lieu enchanteur et magnifique.15)- Une ville sous la mer, évidemment ça claque, encore plus quand c'est aussi bien foutu que dans Bioshock. Les poissons, les baleines quand on arrive etc cte tarte à l'époque en 2007. Et même la station en elle même tabasse la rétine, avec ses couleurs bleutées, violette etc... L'eau était aussi incroyablement bien foutu pour l'époque.14)- Qui a dit qu'un décor apocalyptique ne pouvait pas être magnifique ? Pas moi en tout cas. La première grande zone du jeu est aussi pour moi la plus belle avec ses bâtiments abandonnés sous un froid glaciale, son lac ou il sera risqué de traverser sans se faire manger les pieds, ou encore ses sublimes panorama, de jour comme de nuit. Un lieu tout bonnement somptueux, et quel plaisir de s'y balader, non sans risque évidemment...13)- Le jeu est magnifique tout du long mais si ya un endroit que je trouve absolument sublime c'est bien Libertalia. Ses panoramas à couper le souffle, son architecture d'époque, sa DA majestueuse... Bref, que d'adjectifs à ce propos, une œuvre d'art sous nos yeux ébahis.12)- On a tendance à l'oublier mais ce TR a un des niveaux les plus somptueux que j'ai pu voir dans un jeu vidéo, et c'est le niveau en Thaïlande. Son thème quand on arrive après s'être fait agressé par quelques tigres donne des frissons, et son décors incroyable et gigantesque tout autant.11)- C'est la zone que je trouve la plus jolie du jeu même si Hemwick ou les zones du DLC se défende pas mal aussi. Sa lune rouge sang et ses Amydgala sur les toits font toute la différence. Son ambiance pesante également, mais quel lieu glauque et magnifique. Jamais cauchemar n'aura été aussi savoureux !C'est tout pour la première partie, la seconde et dernière partie arrivera courant de la semaine !