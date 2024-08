Pour la ressemblance avec Goemon, normal Good Feel, sont pour beaucoup des anciens de Konami et notamment de Goemon.La démo est plutôt sympa pour avoir essayé vite fait le premier niveau qui sert egalement de didacticiel. Y a 4 level distinct dans la démo dont un boss.C'est plutôt fun à jouer (ça fait penser à un jeu de la gen 128 bits mais pas dans le mauvais sens), mais ca ramouille un peu par moment.Y a quelques trucs de timing à avoir pour la défense, et les combats se déroulent avec les gâchettes L et R.Y a deux ou trois bonnes idées de gameplay comme le pouvoir de rétrécir pour passer certains passages.Le jeu sera à 39,99€ mais y a dors et déjà une remise de 10%.