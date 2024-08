Jeux Video

On pensait l'affaire derrière nous mais selon Financial Times, Warner Bros Discovery ne parvient toujours pas à rebondir malgré les restructurations (-70% de valeur boursière en 2 ans) et cherche des solutions de secours.



Celle au départ mise sur la table (une scission de certaines chaînes, genre HBO ou CNN) pourrait créer un trop gros bordel au niveau du partage des droits entre les chaînes et le streaming.



Selon les sources du Financial Times, le directeur financier et le directeur général regarderaient plutôt dans de multiples économies moins impactantes, comme déjà se débarrasser de la chaîne polonaise TVN, et possiblement (c'est ce qui nous intéresse) laisser partir Warner Bros Games en revendant les parts à une autre entité.





Si cela venait à arriver, tout le sujet viendra de la valeur du truc car si les studios sont là, le prob, c'est les licences : sorti de Mortal Kombat, quasiment tout le reste (DC Comics et Harry Potter notamment) appartiendra quoi qu'il arrive à la maison-mère.