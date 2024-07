Jeux Video

Tout commeil y a un moment, devenu le nom de la première extension de, Bethesda vient maintenant de déposer la marqueAlors pour ceux qui l'ignorent, Starborn, c'est le nom US des Astriens et je n'irais pas plus loin pour éviter les spoils, mais cela pourrait donner une extension très intéressante pour le scénario et le lore de la licence.D'ailleurs si les plans se déroulent bien, Starfield aura droit à une extension par an jusqu'à nouvel ordre, en plus des diverses MAJ dont celle des véhicules terrestres à venir.