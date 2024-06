Fini récemment, je me suis dis qu'un petit top 10 des niveaux les plus difficiles de Tomb Raider 2 serait intéressant à vous proposer. Et pourquoi ne pas avoir commencé par le 1 me direz vous ? Et bien, je n'ai pas suffisamment galéré sur le premier jeu pour en faire un véritable top 10 mais 5 pourquoi pas ? A voir, mais passons au top si vous voulez bien...10)- Il s'agit de l'avant dernier niveau du jeu et bizarrement c'est pas le plus difficile selon moi bien qu'il figure malgré tout dans le top 10. C'est pas forcément évident de savoir où aller dès le départ tant le niveau est "disloqué " dans tous les sens, et ces saletés de samouraïs volant bien résistants risquent de vous donner du fil à retordre.9)- Un niveau se déroulant au Tibet, et plus précisément là où on rencontre pour la première fois les yétis. Étrangement, c'est vraiment au début de ce niveau que j'ai le plus galéré avec les plaques qui nous propulsent dans les airs et où il faut faire gaffe de bien retomber sous risque de se péter les os.8 )- Premier niveau au Tibet, mais pour moi ce qui rend ce niveau difficile c'est cette saleté de motoneige horrible à contrôler et qui nous force à faire des sauts parfois au poil de cul pour éviter d'exploser comme un malpropre.Certaines phases de plate-forme sont parfois assez tendus aussi, notamment celui avec les espèces d'avalanche.7)- Largué en plein dans les fonds marins après la chute du sous-marin. Déjà, le passage avec les requins et qui pour la première fois nous fait perdre nos repères et que je me noyais comme un con plusieurs fois avant de trouver le bon chemin.La suite n'est pas forcément mieux, les décors se ressemblent beaucoup avec toute cette rouille, se taper des aller retour fera parti de votre quotidien.6)- Lara est faite prisonnière au début du niveau ce qui fait que vous ne pouvez pas vous défendre face aux hommes de Bartoli, en plus de vouloir maudire cette foutu alarme que vous entendrez en boucle pendant un temps.Gare au passage sous l'eau aussi, à pas vous noyer, au plongeur et aux hélices... J'étais en rade de trousse de soin à ce moment du jeu ce qui fait que je crevais pas mal de fois.5)- Un niveau que vous avez déjà vu dans mes tops, et il ne démérite pas ici. C'est un peu l'enfer, on sait pas forcément où faut aller, ya des salles partout, les pièces sont parfois sans dessus dessous donc difficile de s'y repérer. J'ai été bloqué pas mal de fois, tourner en rond, tout inspecter à la "loupe" pour essayer de me sortir de cette foutu épave...4)- Un des derniers niveaux du jeu, et ce temple c'est un petit peu le moment où tu dois maîtriser absolument tous les mouvements de Lara Croft pour t'en sortir. Pièges partout ? Check, lave ? Check ? Saut retourner ou la moindre erreur est fatale ? Check...Assez long également, la pire phase pour moi et le labyrinthe aquatique ou le timing pour pas se noyer est serré, et qu'on sait parfois pas du tout où on va, de quoi rager comme il faut.3)- Un niveau que j'adore mais c'est aussi un des plus difficile du jeu, c'est ici que Lara devra placer le Séraph, objet essentiel à sa quête. Le Monastère est également envahi par les hommes de Bartoli, mais des moines le défendent. Mais gare à vous si vous les attaquer car ils vous attaqueront en retour.Ajouter à cela de nombreux pièges mortelles, de clés à trouver à l'intérieur comme en extérieur et c'est également un vrai labyrinthe, il est parfois facile de s'y perdre.2)- Un niveau que je DÉTESTE ! Non seulement il est dur mais il est également insupportable. Rien qu'au début, c'est déjà galère. Le fait de toujours devoir remonter quand on tombe, ces maudits sac de sable, les pieux, etc... Puis il est long mais long, c'est un des niveaux les plus long je pense.1)- Voilà nous y sommes, le dernier niveau sous la flotte avant le Tibet. Et le niveau le plus difficile du jeu, assurément. Moche et chiant en plus de ça, et long.J'ai failli me retrouver bloqué également car il ya un passage ou il faut se laissé tomber et avoir toute sa vie est nécessaire et j'avais plis de trousse... Puis le nombre de porte et de passages cachés, c'est un peu l'enfer... bref, premier et puis c'est tout !Et vous alors ? Quels sont les niveaux qui vous on fait rager ? ^^