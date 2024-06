Capcom diffusera le 1er juillet à minuit un show de 25 minutes sur ses nouvelles productions prévues cette année.Oublier Monster Hunter Wilds, Pragmata ou du Resident Evil 9, le live se concentrera exclusivement sur des titres à venir cette année dontqui pourrait avoir droit à l'annonce d'une sortie physique durant le show, dusur mobile et enfin duSelon certains bruits de couloir, le jeu culte de la Xbox 360 sera bien plus qu'un simple remaster.Beaucoup de choses comme les visages et les décors seront retoucher au, et la maniabilité se rapprochera plus des standards modernes, dont des récentspour la visée.Capcom souhaiterait selon certains insiders remettre sur le devant de la scène la licence qui sera cette fois-ci entièrement développée en interne.On croise les doigts pour l'annonce de contenu inédit durant le show, rendez-vous dans la nuit du 1er au 2 juillet à minuit.