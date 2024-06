Je m'attends à voir plus de 15 jeux Xbox en first party lors de la présentation de la Xbox dimanche. Ce sera un grand spectacle, avec de nombreux nouveaux jeux qui sortiront en 2024 et 2025. Si vous avez déjà un carnet de commandes Xbox Game Pass, préparez-vous à l'étoffer encore davantage

Spoiler :



Starfield: Shattered Space en shadow drop sois disant.

Age of Empires II

Age of Mythology

Microsoft Flight Sim 2024

Indiana Jones and the Great Circle

Diablo IV: Vessel of Hatred

World of Warcraft: The War Within

Towerborne

Avowed

DOOM: The Dark Ages

Gears of War 6

Fable

South of Midnight

Perfect Dark

Tom Warren :De quasi sur vu ce que Warren, Grubb et compagnie disent :A noter que 5 nouveaux jeux Microsoft doivent être annoncé. Pas de surprise sur Doom et Gears 6, il en reste 3.